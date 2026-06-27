Claude gagne du terrain face à ChatGPT chez les abonnés payants

Les abonnés payants regardent de plus en plus du côté de Claude. ChatGPT reste intouchable, mais la dynamique d’Anthropic commence à peser.

En bref Claude progresse vite chez les abonnés payants

ChatGPT reste très largement devant

Anthropic gagne aussi en visibilité grand public

On range souvent Anthropic dans la case des outils pour devs et équipes produit. Sauf que Claude commence à raconter une autre histoire, celle d’un service qui attire aussi des particuliers prêts à payer. Et ça, pour un acteur encore perçu comme plus niche que OpenAI, ce n’est pas un détail.

Claude sort de sa case de bot pour devs

Les données d’Indagari, une société qui dissèque des milliards de transactions bancaires anonymisées issues d’environ 28 millions de consommateurs américains, montrent une tendance très nette. Sur les paiements hebdomadaires observés entre 2025 et le 10 mai 2026, en comptant les abonnements comme les jetons d’API, les consommateurs payants de Claude et les revenus associés montent mois après mois.

Le chiffre qui claque, c’est environ 75% de hausse depuis janvier 2026 sur ce segment. Ce n’est pas un relevé comptable complet d’Anthropic, et la boîte ne donne pas ses chiffres. Mais l’échantillon est assez large pour voir une direction. Clairement, la courbe va dans le bon sens.

La demande explose aussi côté formation

Autre signal, plus terrain, chez DataCamp. La plateforme d’apprentissage en ligne, qui dit compter environ 20 millions d’utilisateurs, voit l’intérêt pour Claude bondir depuis le début de l’année.

Sur son site, Claude est même devenu le terme le plus recherché, devant IA. Et chez les particuliers qui se forment seuls, la demande pour les cours autour de Claude dépasse celle de ChatGPT dans un rapport de trois pour un. Encore plus parlant, DataCamp dit que cette demande a été multipliée par 18 sur les 30 derniers jours. Là, on n’est plus dans la simple curiosité.

ChatGPT reste le boss, mais l’écart raconte autre chose

Bon, il ne faut pas raconter n’importe quoi non plus. ChatGPT reste de très loin l’IA la plus populaire côté grand public. Les données récentes de Sensor Tower montrent bien que Claude progresse cette année sur toutes les plateformes, mais qu’il reste encore loin derrière.

Même lecture chez Indagari, qui laisse entendre que la croissance de ChatGPT ralentit un peu, surtout parce que sa base est déjà énorme. Résultat, OpenAI garde beaucoup plus d’utilisateurs payants. Mais Claude gagne du terrain, en argent encaissé comme en notoriété. Et ça, ça finit toujours par compter.

Pourquoi ce moment compte pour Anthropic ?

Le timing n’est pas banal. OpenAI comme Anthropic approchent du moment où le marché voudra regarder de près ce qui tient vraiment leur business.

D’autant qu’Anthropic traverse aussi un bras de fer avec le gouvernement américain. Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont interdit l’usage de ses modèles les plus puissants orientés cybersécurité, Mythos 5 et Fable 5, par des non-Américains. Le labo les a donc retirés du marché pour l’instant. Malgré ça, tous les signaux cités ici pointent dans le même sens, Anthropic continue de grandir, côté grand public comme côté entreprise. Anthropic, lui, n’a pas commenté.