Claude assouplit les limites d’utilisation pour tous, mais une condition s’applique

Entre promotion limitée dans le temps et nouvelles fonctionnalités, Claude renforce son attractivité.

Tl;dr Anthropic profite du mouvement « QuitGPT », qui pousse des utilisateurs à quitter ChatGPT, pour voir la popularité de Claude augmenter fortement.

L’entreprise double temporairement les quotas d’utilisation de tous ses abonnés, gratuitement et automatiquement, pendant deux semaines, avec certaines limites horaires.

Elle renforce aussi son attractivité avec de nouvelles fonctionnalités gratuites, tout en mettant en avant une position éthique distincte de certains concurrents.

Anthropic réagit à la vague QuitGPT et séduit de nouveaux utilisateurs

L’éditeur américain Anthropic, à l’origine du chatbot Claude, profite d’une période d’effervescence sans précédent dans le secteur de l’intelligence artificielle générative. Depuis que le mouvement « QuitGPT » a pris de l’ampleur – encourageant nombre d’utilisateurs à quitter ChatGPT en réaction à son partenariat controversé avec les réseaux de défense américains – la jeune entreprise californienne voit sa popularité grimper en flèche. En témoignent les téléchargements qui propulsent désormais son application en tête des classements sur l’App Store.

Doublement temporaire des usages, mais avec conditions

Pour remercier ses utilisateurs, fidèles comme nouveaux, Anthropic annonce ce qu’elle qualifie sur X de « petit geste de gratitude ». Tous les abonnés à Claude, même ceux bénéficiant de la formule gratuite, verront leur quota d’utilisation doubler pendant deux semaines, du vendredi 13 au vendredi 27 mars. Nul besoin d’action particulière : l’avantage sera appliqué automatiquement – sauf pour les clients professionnels (Enterprise). Attention toutefois, cette hausse temporaire concerne uniquement les usages hors heures de pointe en semaine, définies selon les fuseaux suivants :

8h-14h (ET), 5h-11h (PT), 12h-18h (GMT), 23h-5h (ACT).

Le week-end, en revanche, la limite accrue reste disponible toute la journée. Une opportunité idéale pour ceux qui souhaitent tester le service lors de grands projets ou approfondir leur utilisation.

Nouvelles fonctionnalités gratuites et perspectives

Cette démarche s’inscrit dans un contexte où Anthropic entend se démarquer de ses rivaux. Contrairement à OpenAI, qui a accepté une collaboration avec le Pentagone critiquée par une partie du public, la société américaine a publiquement refusé tout accord similaire avec la Défense. Ce positionnement éthique semble porter ses fruits auprès d’une communauté sensible à ces enjeux.

Parallèlement, deux fonctionnalités phares récemment déverrouillées pour tous viennent renforcer cette dynamique : Projects et Artifacts. Grâce à elles, Claude ne se limite plus au simple échange conversationnel ; il devient un véritable espace de travail où organiser des données ou générer des documents structurés.

L’avenir immédiat du chatbot Claude

Si vous débutez avec cet assistant IA, sachez que six suggestions prêtes à l’emploi sont proposées pour faciliter vos premiers pas. Enfin, cette campagne promotionnelle reflète une stratégie bien rodée : fidéliser une base utilisateur élargie alors que le débat sur l’éthique des partenariats IA fait rage outre-Atlantique.