Claude 3 est le chatbot IA d'Anthropic le plus élaboré à ce jour. Un concurrent très sérieux à ChatGPT et consort.

Anthropic a fait des vagues depuis le lancement de Claude, son chatbot IA et l’un des plus grands concurrents de ChatGPT. Bien que Claude et ChatGPT aient quelques différences importantes, la dernière version en date de l’intelligence artificielle d’Anthropic, Claude 3, pourrait aider l’entreprise à aller de l’avant.

Cette nouvelle mise à jour majeure a été déployée il y a quelques jours et elle s’accompagne d’une suite de modèles IA qui, selon Anthropic, sont les plus rapides et les plus puissants que l’entreprise ait jamais développés. Claude 3 propose plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes, dont la possibilité d’envoyer des images et des images, ainsi que la capacité de résumer jusqu’à environ 150 000 mots. En comparaison, ChatGPT n’est capable de faire la même chose qu’avec un maximum situé aux alentours de 3 000 mots.

De plus, Anthropic affirme que Claude 3 fait mieux que Google Gemini Ultra et OpenAI GPT-4 en ce qui concerne les benchmarks de l’industrie, y compris sur les connaissances de niveau inférieur au bac, le raisonnement et les mathématiques basiques. Avec Claude 3, c’est aussi la première fois que Anthropic propose une prise en charge multimodale, permettant aux utilisateurs de donner à son intelligence artificielle des photos, graphiques, documents et autres types de documents non structurés pour analyse.

Un concurrent très sérieux à ChatGPT et consort

Lorsque Anthropic est arrivée sur le marché il y a environ un an, la startup paraissait très prometteuse. Mais avec le lancement de Claude 2 l’année dernière, et aujourd’hui l’introduction de Claude 3, l’entreprise s’est trouvée des partenaires solides comme Amazon, Salesforce et Google, lui permettant de devenir un concurrent très sérieux à ChatGPT, tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Anthropic n’a partagé aucune donnée quant à la durée d’entraînement de Claude 3, ni au coût de cette IA, mais la société a déclaré que des sociétés bien implantées, dont Asana et Airtable, ont aidé à réaliser des tests A/B sur les modèles sur lesquels Claude 3 est bâti.

Vous pouvez essayer Claude 3 par vous-même si vous le souhaitez.