Le nouveau chatbot Claude 3 de Anthropic surpasse GPT-4 sur des critères clés

Selon la compagnie, le modèle Opus de Claude 3 se distingue par des performances quasi-humaines dans certains tests.

Tl;dr Anthropic déclare Claude 3 supérieur à ChatGPT et Gemini de Google.

Haiku, Sonnet et Opus sont les nouveaux chatbots de Claude 3.

Sonnet est gratuit, Opus est le plus puissant avec un abonnement mensuel.

Claude 3 peut traiter des formats visuels et comprend des demandes nuancées.

Anthropic vise le sommet avec ses nouveaux chatbots

Anthropic, une startup fondée par d’anciens employés d’OpenAI, vient de jeter un pavé dans la mare en affirmant que son nouveau modèle de langage, Claude 3, surpasse ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google dans plusieurs “benchmarks” clés du secteur. Cette déclaration audacieuse nous invite à nous pencher de plus près sur cet acteur montant de la course IA.

Les protagonistes du monde de Claude 3

Sous le parapluie de Claude 3, Anthropic a commencé par lancer trois nouveaux chatbots : Haiku, Sonnet et Opus. Le premier, Sonnet, alimente le chatbot Claude.ai, et est offert gratuitement en échange d’une simple inscription par courrier électronique. Quant à Opus, il s’agit du modèle de langage le plus grand et le plus puissant proposé par la société, disponible moyennant un abonnement mensuel de 20 dollars via le service “Claude Pro”. Contrairement à ses versions antérieures, Opus est multi-modal, il peut donc fonctionner avec des entrées de texte et d’image.

Performance et intelligence accrue

D’après l’entreprise, tous les modèles de Claude 3 “peuvent animer des chats de clients en direct, réaliser des auto-complétions et des tâches d’extraction de données où les réponses doivent être immédiates et en temps réel”. En plus de promettre des résultats quasi instantanés, ces chatbots seraient capables de gérer des instructions plus longues et en plusieurs étapes avec une précision accrue.

Opus a montré une capacité à raisonner au niveau d’un diplômé supérieure à celle de GPT-4, avec un score supérieur de 14,7 % dans ce test. Il a également surpassé le chatbot d’OpenAI dans des tâches impliquant des mathématiques, du codage, du raisonnement et de la connaissance.

La promesse d’une meilleure compréhension du monde

Haiku, la version la plus petite de Claude 3, est en mesure de lire un document de recherche dense, complet avec des graphiques et diagrammes, en moins de trois secondes. De plus, Claude 3 dispose de la capacité de traiter une large gamme de formats visuels, y compris des photos, des diagrammes, des graphiques et des diagrammes techniques, ce qui est une aubaine pour les entreprises qui utilisent des PDF, des organigrammes ou des présentations. Claude 3 serait également moins susceptible de refuser du contenu inoffensif grâce à une compréhension plus nuancée des demandes, tout en continuant à reconnaître le “vrai mal”.

Actuellement, l’album Claude 3 d’Anthropic est disponible via l’API de la société et l’accès à Haiku est prévu dans un avenir proche.