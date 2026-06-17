Ces 5 anime forment encore aujourd’hui la meilleure porte d’entrée

Du space western à la SF psychologique, cinq séries résument à elles seules l’ampleur de l’anime. Et montrent pourquoi ce médium compte vraiment.

En bref Cinq classiques pour entrer dans l’anime

Des styles radicalement différents, même médium

Leur influence dépasse largement les fans

L’intérêt de cette sélection tient à une chose simple, l’anime n’est pas un genre. Avec Cowboy Bebop, Neon Genesis Evangelion, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Monster et Dragon Ball Z, on passe du western spatial au thriller européen, puis au mecha existentiel et au grand récit d’aventure. Si vous voulez comprendre pourquoi l’animation japonaise a pris une telle place hors du Japon, ce lot-là raconte déjà presque tout.

Cinq séries pour comprendre l’amplitude du médium

Le cas Cowboy Bebop reste fascinant. Diffusée en 1998 par le studio Sunrise, la série suit un équipage de chasseurs de primes en 2071, alors que l’humanité s’est dispersée dans le système solaire et qu’une Terre abîmée a laissé Mars devenir le centre culturel. Sur 26 épisodes, la série change de peau sans arrêt, polar noir, western, nouvelle vague, action pure. Et sa vraie signature, c’est la musique jazz de Yoko Kanno, aussi nerveuse que mélancolique. On la trouve sur Crunchyroll et Prime Video.

À l’autre bout du spectre, Dragon Ball Z est le socle. Le plus connu, souvent le plus imité. Quand on pense anime, pas mal de gens voient encore ces corps musclés, ces cheveux hérissés, ces cris et ces décharges d’énergie. La série, diffusée entre 1989 et 1996, raconte notamment comment Goku découvre ses origines saiyans et croise la route de Vegeta, devenu presque aussi iconique que lui. Le plus juste, ici, c’est de la voir non comme un devoir patrimonial, mais comme une œuvre toujours efficace. Disponible sur Crunchyroll.

Quand l’anime passe de l’action à l’intime

On attend souvent du mecha des robots et des combats. Neon Genesis Evangelion, créé par Hideaki Anno chez Studio Gainax, part bien de là, avec ses adolescents pilotant des cyborgs géants pour stopper les Anges après le cataclysme du Second Impact. Mais le cœur est ailleurs, dans la psyché de Shinji Ikari, Asuka Langley Soryu et Rei Ayanami. La série de 26 épisodes, puis le film The End of Evangelion, forment un tout. Plus tard, Anno a repris l’ensemble avec Rebuild of Evangelion. C’est sur Netflix.

Même logique avec Fullmetal Alchemist: Brotherhood, adaptation du manga de Hiromu Arakawa. Sur le papier, c’est du shonen en pleine forme. En pratique, c’est bien plus dense. Dans le pays fictif d’Amestris, les frères Edward Elric et Alphonse Elric paient au prix fort une tentative de résurrection de leur mère et partent chercher la Pierre philosophale. Les combats sont brillants, mais la série pense aussi le prix de la création, la valeur d’une vie et l’illusion de jouer à Dieu. La version Brotherhood, plus fidèle au manga, est sur Netflix, Crunchyroll, Hulu et Disney+.

Le contre-exemple parfait aux clichés sur l’animation japonaise

Puis il y a Monster. Et là, le cliché tombe d’un coup. Adaptée du manga de Naoki Urasawa, la série suit le docteur Kenzo Tenma, chirurgien nippo-allemand qui sauve enfant un certain Johan Liebert, avant de découvrir neuf ans plus tard qu’il est devenu un tueur en série. Sur 74 épisodes, thriller, fuite et enquête se mêlent dans une Allemagne réaliste, de Munich à Prague. C’est peut-être la meilleure preuve que l’animation peut raconter la même noirceur qu’un grand roman criminel. Sur Netflix.

Ce quintette dit quelque chose d’utile pour la suite. Vous n’entrez pas seulement dans des séries, vous entrez dans une grammaire culturelle qui irrigue encore la pop mondiale.