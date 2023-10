Crunchyroll lance une chaîne d'anime en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Crunchyroll, le service d’anime de Sony, introduit une chaîne de streaming en continu qui propose des contenus divers en anglais. Des programmes comme Code Geass et PSYCHO-PASS seront disponibles sur des plateformes comme Amazon Freevee, LG Channels, The Roky Channel et VIZIO WatchFree+.

Cette nouvelle chaîne est le fruit d’une collaboration entre Crunchyroll et Game Show Network (GSN), qui appartient aussi à Sony Pictures Television. Cette expansion survient alors que l’entreprise a récemment annoncé son intention de se lancer sur le marché du jeu en ligne avec un jeu PC et mobile One Punch Man. Plus important encore, cette initiative de Crunchyroll peut être vue comme une tentative de concurrencer des géants du streaming comme Netflix, qui ne cessent d’étoffer leurs offres d’anime. Bien que Crunchyroll domine le marché du streaming de l’animation japonaise, l’entreprise compte sur le fait qu’une offre gratuite financée par la publicité pourrait lui apporter davantage d’abonnés.

L’année dernière, Crunchyroll avait diminué les tarifs de son abonnement premium dans certains pays. Cette décision stratégique a certainement pu rendre le service plus attrayant auprès des fans d’anime qui hésitaient à s’abonner à un service supplémentaire. Et cela a plutôt bien fonctionné, finalement. Lorsque Sony a racheté Crunchyroll en 2021, la plateforme comptabilisait environ cinq millions d’abonnés et 120 millions d’utilisateurs enregistrés lorsque l’acquisition fut finalisée. En mars de cette année, le nombre d’abonnés payants sur Crunchyroll avait plus que doublé, 10,7 millions, selon le rapport financier 2022 de Sony.

Le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Bien que d’autres services de niche comme Curiosity Stream et AMC Shudder continuent de faire leur chemin, ce dernier ayant connu d’importants licenciements en fin d’année dernière, Crunchyroll y voit une opportunité de croissance. D’autant plus que d’autres services plus génériques, qui ne ciblent donc pas spécifiquement la communauté des fans d’anime, continuent d’augmenter leurs tarifs.