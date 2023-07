One-Punch Man : World sera édité par Crunchyroll Games en Occident

Perfect World s'associe avec Crunchyroll Games pour préparer la sortie occidentale de One-Punch Man : World.

Le free-to-play One-Punch Man : World propose aux joueurs de rejoindre l’Association des Héros pour débloquer et faire évoluer les célèbres personnages du manga de ONE et Yusuke Murata. Ils pourront affronter divers méchants et monstres lors de raids, mais aussi s’adonner à des mini-jeux et à des quêtes annexes, tout en visitant les lieux emblématiques de Z-City. Si certains combats de la série animée ont été recréés à l’identique, Crunchyroll Games prévoit d’enrichir l’histoire avec de nouveaux contenus via des mises à jour régulières.

Terry Li, directeur général de Crunchyroll Games et vice-président senior de Crunchyroll en charge des activités émergentes, a déclaré :

Le titre le plus ambitieux de Crunchyroll Games à ce jour, One-Punch Man : World est un jeu d’action en ligne immersif qui transporte les joueurs dans l’univers de One-Punch Man. Développé par Perfect World, One-Punch Man : World donne vie à des personnages et des capacités emblématiques avec une qualité de production exceptionnelle que nous sommes impatients de faire découvrir aux fans d’anime et aux joueurs.

Un trailer pour One-Punch Man : World

Plusieurs années après son lancement en Chine, One-Punch Man : World sera disponible dans le courant de l’année sur iOS, Android et PC avec du cross-platform et du cross-progression. Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes sur le site officiel de One-Punch Man : World aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud ainsi qu’en Amérique latine et dans les pays nordiques.