Ces séries Netflix à découvrir

Netflix : une offre constamment renouvelée

Netflix, le géant du streaming vidéo, nous propose constamment de nouvelles productions pour notre plus grand plaisir. Janvier ne fait pas exception à la règle avec des succès comme « Missing You » et « American Primeval », ainsi que de nouvelles saisons de « The Night Agent » et « XO, Kitty ».

Les « invisibles » du catalogue Netflix

Si cette profusion de choix est bénéfique pour le consommateur, elle peut parfois dissimuler des pépites méritant tout autant notre attention, mais qui ne parviennent pas à se hisser en haut des classements. C’est pourquoi, nous avons sélectionné pour vous trois séries parmi les nouveautés de ce mois que vous ne devriez pas manquer.

‘Castlevania: Nocturne’, une suite saisissante

La série « Castlevania » reste l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo disponibles en streaming. En ce mois de janvier, nous avons eu le plaisir de découvrir une nouvelle saison de sa suite, « Castlevania: Nocturne ». Cette série animée, à la fois sombre, violente et palpitante, propose des scènes de combat fantastiques et un enjeu dramatique de taille. La série se déroule plusieurs siècles après la précédente et suit un autre membre de la célèbre famille de chasseurs de vampires, Richter Belmont, et sa sœur adoptive Maria, dans leur lutte contre les créatures de la nuit.

‘The Breakthrough’, un thriller suédois

« The Breakthrough » est une mini-série policière suédoise basée sur la deuxième plus grande enquête criminelle de l’histoire suédoise. Au début des années 2000, un double homicide choquant en plein jour a secoué la petite ville de Linköping. Malgré les efforts de John, un détective déterminé, l’affaire est restée non résolue pendant près de deux décennies. C’est alors que Per, un généalogiste, parvient à éclairer l’identité du tueur.

‘Sakamoto Days’, un anime palpitant

Enfin, « Sakamoto Days » est une adaptation en anime du manga à succès de Yuto Suzuki. L’histoire suit Taro Sakamoto, un ancien assassin de renom qui a tout abandonné pour l’amour. Mais lorsque son ancienne vie refait surface, il doit défendre sa nouvelle vie paisible en utilisant ses anciennes compétences pour protéger sa famille bien-aimée.