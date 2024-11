The Night Agent : la saison 2 débarque sur Netflix le 23 janvier 2025

Dès l'année prochaine, les fans de la série télévisée The Night Agent avec Gabriel Basso pourront enfin découvrir la saison 2 du thriller qui a captivé des millions de spectateurs.

Tl;dr The Night Agent revient le 23 janvier 2025 pour une saison 2 après deux ans d’attente.

Gabriel Basso reprend son rôle de Peter Sutherland, avec de nouvelles missions et enjeux internationaux.

De nouveaux personnages font leur apparition et l’intrigue promet des rebondissements intenses.

Un retour après deux ans d’attente

La saison 2 de The Night Agent, créée par Shawn Ryan et produite par Sony Pictures Television pour la plateforme de streaming Netflix, arrive le 23 janvier 2025 après presque deux ans d’attente. Depuis le renouvellement de la série en 2023, les fans attendaient des nouvelles de Peter Sutherland, agent de bas niveau du FBI, entraîné dans un complot gouvernemental dans la première saison. Les nouveaux épisodes, tournés en majorité à New York avec des séquences en Thaïlande et à Washington D.C., annoncent une production plus ambitieuse et un cadre international pour cette nouvelle intrigue.

Une intrigue qui reprend après un cliffhanger

Dans la première saison de la série télévisée The Night Agent, Peter, alors chargé de surveiller une ligne téléphonique du sous-sol de la Maison-Blanche, se retrouvait plongé dans une conspiration qui le menait jusqu’aux plus hauts échelons du pouvoir, en plus de devoir protéger Rose Larkin qui deviendra l’élue de son coeur. La saison 2 de The Night Agent reprend là où la précédente s’était arrêtée : Peter est désormais un agent de Night Action en mission active. L’histoire débute avec une scène haletante dans une ville asiatique, puis le suit de retour à New York. Ce nouvel arc le confrontera à des situations de plus en plus dangereuses, le poussant à remettre en question ses alliances et sa propre mission.

De nouveaux personnages et un mentorat sous tension

Outre Gabriel Basso, la saison 2 de The Night Agent voit le retour de Luciane Buchanan et l’arrivée d’Amanda Warren, qui interprète Catherine Weaver, une figure autoritaire de Night Action. Mentor de Peter, Catherine est une formatrice stricte et déterminée, dévouée à ses agents mais en difficulté pour gagner la confiance de Peter, encore marqué par les trahisons vécues dans la première saison. D’autres personnages viennent enrichir l’intrigue : Berto Colon, ancien Marine, Louis Herthum, homme d’affaires influent, et Arienne Mandi, employée de la mission iranienne aux Nations Unies, chacun jouant un rôle crucial dans la nouvelle mission de Peter.

Une série conçue pour se renouveler à chaque saison

Shawn Ryan, créateur et producteur exécutif, a confirmé que chaque saison de The Night Agent racontera une histoire indépendante, permettant ainsi d’introduire de nouveaux personnages et d’explorer de nouvelles intrigues. Cette saison accueillera également Marwan Kenzari, Elise Kibler, et Dikran Tulaine en tant que guests, ajoutant une dimension supplémentaire à l’intrigue. Par ailleurs, la série a déjà été renouvelée pour une troisième saison, dont le tournage débutera à Istanbul à la fin de l’année avant de reprendre à New York en 2025.