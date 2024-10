Tout ce qu’on sait sur la saison 2 de The Night Agent

L'attente est palpable pour la deuxième saison de la série télévisée The Night Agent sur Netflix, suite à l'enthousiasme généré par la première saison de ce thriller d'action. Basé sur le roman éponyme de Matthew Quirk, l'intrigue tourne autour de l'agent du FBI Peter Sutherland, interprété par Gabriel Basso, qui se retrouve mêlé à un complot visant à renverser le président des États-Unis.

Tl;dr La saison 2 de The Night Agent est très attendue suite au succès de la première saison.

Une fenêtre de sortie pour l’hiver 2025 a été confirmée par Netflix.

Le casting est en grande partie renouvelé avec quelques retours notables.

Une saison 2 en approche et une saison 3 en préparation

La série The Night Agent, créée par Shawn Ryan, le créateur de The Shield et S.W.A.T., offre un casting de choix comprenant Gabriel Basso, Luciane Buchanan dans le rôle de Rose Larkin et Hong Chau, qui incarne la chef de cabinet de la Maison Blanche, Diane Farr. La production bénéficie également de l’implication créative du producteur James Vanderbilt, connu pour avoir écrit Zodiac, et de Seth Gordon, réalisateur de documentaires comme Freakonomics. Si l’engouement est à son comble pour la saison 2 de The Night Agent, une troisième saison a officiellement été commandée par Netflix.

Nouvelles images de la saison 2 de The Night Agent ✅

Saison 3 en cours de production ✅ The Night Agent saison 2, prochainement. pic.twitter.com/OR5GqySfoT — Netflix France (@NetflixFR) October 8, 2024

Un calendrier de sortie annoncé

Malgré un ralentissement apparent dans sa phase de post-production, la dernière nouvelle confirme une fenêtre de sortie pour la deuxième saison de The Night Agent. Bien que le tournage ait été bouclé en juin 2024, Netflix prévoit de lancer la série durant l’hiver 2025. La plateforme de streaming n’a pas fourni de date plus précise, mais il semble probable que la série sera disponible plus tôt que tard.

Un casting renouvelé

Si le casting intégral de la deuxième saison de The Night Agent n’a pas encore été pleinement dévoilé, de nombreux grands noms ont déjà été annoncés, y compris de nouvelles stars et des retours. Gabriel Basso reprendra son rôle de Peter Sutherland, accompagné de Luciane Buchanan en tant que Rose Larkin. Le personnage de Diane Farr, dont l’histoire a atteint son terme naturel, ne devrait pas revenir pour la saison 2. Des noms comme Marwan Kenzari, Elise Kibler et Dikran Tulaine s’ajoutent au casting.

Des détails encore incertains sur l’intrigue

Netflix n’a pas encore confirmé les détails exacts de l’intrigue de la deuxième saison de The Night Agent, mais on sait qu’elle deviendra une série d’anthologie. Cela signifie que les prochaines saisons se concentreront sur de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages, avec quelques protagonistes de la saison précédente faisant de petites apparitions.