« Kaos » annulé par Netflix après une saison, les spectateurs mécontents

Netflix vient d'annuler 'Kaos' après une seule saison, ce qui déplaît fortement aux téléspectateurs.

Tl;dr Netflix annule « Kaos » après une seule saison, décevant les fans.

La série, mélangeant mythologie grecque et modernité, avait reçu des critiques positives.

Malgré son succès critique, les audiences n’ont pas atteint les attentes de Netflix.

Netflix met fin à « Kaos »

Les fans de la série Netflix « Kaos » ont été déçus d’apprendre l’annulation de la série après une seule saison. Malgré des critiques solides sur Rotten Tomatoes et l’appréciation d’un de nos propres rédacteurs qui l’avait qualifiée de comédie fantastique préférée, la série a connu une fin prématurée, selon Variety.

Un casting de renom pour une série innovante

« Kaos », qui repensait la mythologie grecque avec une touche moderne, mettait en scène des acteurs de renom tels que Jeff Goldblum, Janet McTeer, David Thewlis et Billie Piper. L’annonce de l’annulation a d’abord circulé lorsque Aurora Perrineau, interprète d’Eurydice dans la série, a publié la nouvelle sur son Instagram (depuis supprimé).

« Eh bien… celle-ci fait mal. Quand j’ai commencé à passer des auditions pour cette série, je savais qu’elle était spéciale, principalement parce que les scripts de Charlie Covell résonnaient en moi d’une manière que peu de choses avaient fait auparavant. Je connaissais toutes ces personnes, et je les aimais toutes – chaque défaut, tout. Pour une des premières fois de ma vie, je me suis vraiment sentie fière. Je suis, bien sûr, fière du travail de tout le monde et du soin qu’ils ont apporté à ce projet, parce que, croyez-moi, ils ont tout donné. »

Des audiences décevantes malgré un concept prometteur

Malgré quatre semaines dans le top 10 de Netflix après sa sortie, « Kaos » a eu du mal à construire une audience significative. La série a atteint la 3ème place du classement des séries TV en langue anglaise lors de sa deuxième semaine, mais son audience n’a jamais dépassé 5,9 millions de spectateurs. Des chiffres loin d’être insignifiants, mais probablement en deçà des attentes de Netflix pour une série fantastique à gros budget, conduisant à sa fin malheureuse.

Une fin ouverte et des fans déçus

« Kaos » devait diffuser deux saisons supplémentaires, et la fin de la saison 1 avait été laissée ouverte. Charlie Covell, le créateur, avait déclaré au magazine Cosmopolitan le mois dernier : « Il y a certainement plus à venir. Je ne voulais pas non plus faire une fin qui serait un cliffhanger total. J’espère que cela donne satisfaction en tant que saison 1 à part entière, et il y a toujours de l’espoir pour la suite. Parce que j’aimerais vraiment en faire plus. »

Les fans ont également exprimé leur déception. Un post disait : « Franchement, si je n’obtiens pas une deuxième saison de Kaos, mon compte Netflix est annulé. C’est la série la plus originale, bien écrite, magnifiquement astucieuse qui a été produite depuis longtemps. Toute l’équipe mérite d’être récompensée. »

Malheureusement, « Kaos » ne fera pas son retour sur le service de streaming. Vous pouvez toujours regarder la première saison sur Netflix et trouver d’autres séries similaires à « Kaos » pour combler ce vide.