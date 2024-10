Netflix : 3 films à voir absolument parmi le top 10

Voici les 3 films à voir absolument parmi les 10 meilleurs de Netflix.

Tl;dr Suggestion de trois films à voir sur Netflix.

Présentation des films : « The Platform 2 », « Halloween » et « Jailbreak: Love on the Run ».

Les films sont parmi les 10 plus populaires sur Netflix aux États-Unis.

En tant que passionné de cinéma et journaliste d’actualité avec 20 ans d’expérience, je sais combien il peut être difficile de choisir le prochain film à regarder parmi l’abondance de choix proposés par Netflix. C’est pourquoi je me tourne souvent vers le top 10 de Netflix pour découvrir les films qui suscitent le plus d’intérêt. Bien sûr, ils ne sont pas tous des chefs-d’œuvre, mais c’est un bon moyen pour faire un tri rapide.

Les incontournables du moment

Actuellement, le top 10 de Netflix regorge de perles. Après avoir soigneusement passé en revue la liste, j’ai sélectionné les trois films qui méritent le plus d’être ajoutés à votre liste de visionnage. Ils comprennent un documentaire captivant sur un fait divers réel, un thriller dystopique et l’un des meilleurs remakes de films d’horreur des dernières années. Sans plus tarder, découvrons ces films qui valent leur place dans le top 10 de Netflix.

Cet article est basé sur le top 10 des films Netflix aux États-Unis à 12 h ET le 5 octobre.

1. « The Platform 2 »

Si je n’étais pas un grand fan du premier « The Platform », j’ai apprécié qu’il apporte quelque chose de nouveau au genre dystopique bien connu. Suite à son succès, il n’est pas étonnant que Netflix ait commandé une suite. « The Platform 2 », réalisé une fois de plus par Galder Gaztelu-Urrutia, nous ramène à la Pit, une prison en forme de tour où les détenus sont régulièrement déplacés entre les étages et dont la seule source de nourriture est abaissée sur une plateforme à partir du sommet. Cette fois-ci, les détenus ont établi une trêve précaire pour s’assurer que tout le monde soit nourri, mais cela dégénère rapidement en une guerre totale entre les différents camps, tandis qu’un mystérieux surveillant tire les ficelles en coulisses.

Regardez-le maintenant sur Netflix

2. « Halloween »

Le reboot de « Halloween » en 2018 a été largement salué comme un retour aux sources pour la célèbre série d’horreur. Avec le réalisateur David Gordon Green et le scénariste Danny McBride aux commandes et Jamie Lee Curtis reprenant son rôle de Laurie Strode de l’original, il voit le meurtrier masqué Michael Myers (James Jude Courtney) s’échapper de prison pour semer une fois de plus la terreur dans les rues de Haddonfield. Tout cela aboutit à une finale sanglante et satisfaisante qui nous donne le duel Laurie vs Michael que les fans attendaient depuis le « Halloween » original de John Carpenter.

Regardez-le maintenant sur Netflix

3. « Jailbreak: Love on the Run »

Le dernier documentaire sur les faits divers de Netflix plonge dans l’une des histoires d’évasion de prison les plus choquantes de tous les temps. Réalisé par Dan Abrams et produit par Rachel Stockman, « Jailbreak: Love on the Run » suit la relation entre Casey White, un détenu condamné pour tentative de meurtre et vol, et Vicky White, l’officier de correction qui l’a fait sortir de prison en 2022 après sa fête de départ à la retraite. La romance entre les deux a déclenché une chasse à l’homme très médiatisée qui a choqué le monde. « Jailbreak: Love on the Run » rassemble les amis et les anciens collègues de Vicky White pour essayer de comprendre où tout a mal tourné.

Regardez-le maintenant sur Netflix