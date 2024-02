Bande-annonce du film Borderlands : aussi nuancée qu’un jeu Borderlands

Dans ce film, on retrouve à l'affiche des acteurs tels que Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart et Jack Black, pour ne citer qu'eux.

Un voyage dans le monde de Borderlands

Le cinéma flirte de nouveau avec l’univers des jeux vidéo. Cette fois-ci, c’est la franchise Borderlands, très prisée des joueurs, qui fait l’objet d’une adaptation cinématographique. Une première bande-annonce vient d’être dévoilée, offrant ainsi une première incursion dans l’ambiance du film.

Un ton aventurier teinté d’humour

Dans ce teaser, le réalisateur Eli Roth laisse transparaître son interprétation du monde de Borderlands. On distingue un cocktail d’action et d’humour qui rappelle celui des “Gardiens de la Galaxie“. Roth semble ainsi s’inspirer du travail de James Gunn, réalisateur de la célèbre saga Marvel. Les fans du jeu Borderlands auront plus d’une raison de se montrer optimistes malgré leur habituelle méfiance envers les adaptations vidéoludiques.

Des personnages cultes du jeu repris à l’écran

Le casting, quant à lui, devrait éveiller l’intérêt des fans. Cate Blanchett endosse le rôle de la pétillante Lilith, en quête d’une mystérieuse voûte, selon le scénario du jeu. A ses côtés, l’actrice Jamie Lee Curtis interprète la scientifique Dr. Tannis, personnage récurrent dans la saga vidéoludique. “C’est comme dans le jeu !” s’exclameront sans doute les amateurs. Le casting est également composé de Kevin Hart en tant que Roland, mercenaire du jeu, Jack Black pour le rôle du robot maladroit Claptrap, Ariana Greenblatt et Florian Munteanu.

Une sortie très attendue

Le film, dont le réalisateur est surtout connu pour ses films d’horreur, devra réussir le défi de donner vie à cet univers foisonnant, coloré et dynamique auquel les fans sont attachés. Le 9 août prochain, le jeu culte Borderlands prendra vie sur grand écran pour le plus grand plaisir des fans… et des curieux.