Borderlands Collection : Pandora’s Box, une compilation ultime pour découvrir le shooter-looter

Gearbox Software réunit les six épisodes principaux de son FPS coloré et brutal dans Borderlands Collection : Pandora’s Box.

Borderlands, Borderlands 2, Borderlands 3, Borderlands : The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands et New Tales from the Borderlands ainsi que tous leurs contenus téléchargeables sont désormais jouables sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam) via la compilation Borderlands Collection : Pandora’s Box.

Exclusivement disponible en version numérique pour 149,99 euros, Borderlands Collection : Pandora’s Box voit son prix passer à 59,99 euros pour une durée limitée. Par ailleurs, les joueurs peuvent compléter leur collection avec un prix spécial en fonction des titres qu’ils possèdent déjà.

PlayStation – Si vous possédez déjà une copie numérique ou physique de Borderlands : Game of the Year Edition ou Borderlands : The Handsome Collection sur PS4, ou une copie numérique ou physique de Borderlands 3 sur PS5 ou PS4, et que vous souhaitez compléter votre collection, vous pouvez accéder à une offre spéciale de mise à niveau de 30 dollars sur Borderlands Collection : Pandora’s Box en lançant l’un de ces titres et en suivant les instructions en jeu.

Xbox – Si vous possédez déjà une copie numérique de n’importe quel jeu Borderlands sur Xbox Series X, Xbox Series S ou Xbox One et que vous souhaitez compléter votre collection, le Microsoft Store vous permet de bénéficier automatiquement d’un prix spécial de 30 dollars sur Borderlands Collection : Pandora’s Box.

Steam – Si vous possédez déjà une copie numérique d’un des jeux Borderlands de la compilation Borderlands : Pandora’s Box sur Steam, vous ne paierez que le contenu que vous ne possédez pas encore. Ceci sera directement visible sur la page Steam Store de Borderlands Collection : Pandora’s Box.

Borderlands 3 arrive sur Nintendo Switch

Attendue pour le 6 octobre prochain, l’Ultimate Edition de Borderlands 3 comprendra le jeu de base, les contenus téléchargeables “Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot”, “Guns, Love, and Tentacles : The Marriage of Wainwright & Hammerlock”, Bounty of Blood”, “Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck”, “Designer’s Cut” et “Director’s Cut”, ainsi que plus d’une trentaine d’éléments cosmétiques.

Borderlands 3 Ultimate Edition hits Nintendo Switch on October 6, with physical pre-orders available TODAY! 💥💥💥 pic.twitter.com/Fm40hNI33z — Borderlands (@Borderlands) August 31, 2023

Pour mémoire, Borderlands 3 se déroule environ sept ans après les événements de Borderlands 2 et six ans après les événements de Tales from the Borderlands. Ce nouveau chapitre commence avec quatre nouveaux Chasseurs de la Voûte : Amara la Sirène, FL4K le Beastmaster, Moze l’Artilleur et Zane l’Opérateur. Ils rejoignent les Crimson Raiders de Lilith en tant que nouvelles recrues envoyées pour enquêter sur le culte des Enfants du Coffre-fort et leurs mystérieux chefs, les jumeaux Calypso, Tyreen et Troy, qui seraient en possession de la carte du Coffre-fort, perdue depuis longtemps. Après avoir récupéré la carte des chambres fortes, les Crimson Raiders et leurs alliés montent à bord du vaisseau spatial Sanctuary III pour se rendre au-delà de Pandora, sur d’autres planètes de la galaxie, afin de réclamer les chambres fortes qu’ils détiennent avant que les Calypsos ne puissent s’emparer de leur pouvoir.