Le film Borderlands a enfin une date de sortie. Selon un tweet du compte Twitter officiel du jeu, le film fera ses débuts dans les salles obscures à partir du 9 août 2024. Voilà qui devrait attirer de nombreux fans de la licence et plus généralement de ce genre de jeux vidéo d’aventure dans les cinémas. Une bonne occasion de prendre le frais.

Réalisé par Eli Roth – à qui l’on doit Hostel, notamment -, le film est donc basé sur le jeu vidéo très populaire du même nom. Borderlands suit Lilith (Cate Blanchett), une chasseuse de trésor qui rentre sur sa planète Pandora (sans aucun lien avec les films Avatar). Elle fait équipe avec Roland (Kevin Hart), Tiny Tina (Arian Greenblatt), Krig (Florian Munteanu), Tannis (Jamie Lee Curtis) et Claptrap (Jack Black) pour retrouver la fille disparue d’Atlas.

Un premier aperçu avait été dévoilé l’année dernière, sans qu’il n’y ait, à ce jour, de trailer officiel. Il est assez inhabituel de voir un studio dévoiler la date de sortie du film plus d’un an à l’avance. Et ce qui rend la chose plus étrange encore, c’est que le film a normalement terminé son tournage il y a plus de deux ans, en juin 2021.

Les délais pour les films adaptés de jeux vidéo sont de plus en plus fréquents. Le film Uncharted, par exemple, avait été reporté plusieurs mois par rapport à sa date de sortie originale. Et une fois sorti dans les salles obscures, les critiques avaient été assez mitigées. Super Mario Bros. le film, de son côté, avait, lui aussi, été reporté, mais il a connu un énorme succès au box office, s’offrant notamment le record du film adapté d’un jeu vidéo le plus vu.

Si tout se passe comme prévu, les fans de Borderlands pourront donc découvrir le film au cinéma l’été prochain. À suivre !