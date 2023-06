Avatar : Frontiers of Pandora, le FPS coopératif en monde ouvert se dévoile

Avec l'aide de Disney et Lightstorm Entertainment, le studio suédois Massive Entertainment plonge les joueurs dans la Frontière occidentale, une région inexplorée de Pandora, l'exolune de l'univers d'Avatar.

Enlevé par la société militaire humaine connue sous le nom de RDA, un Na’vi a été entraîné et modelé pour servir son objectif. Néanmoins, quinze ans plus tard, celui-ci est libre, mais se retrouve étranger dans son lieu de naissance. Il doit alors renouer avec son héritage perdu, découvrir ce que signifie vraiment être Na’vi et rejoindre d’autres clans pour protéger Pandora de la RDA :

Découvrez les merveilles épiques de la Frontière occidentale. Traversez des régions étrangères magnifiques mais imprévisibles, où baisser la garde peut avoir des conséquences fatales. Exploitez votre force et votre agilité incroyables tout en personnalisant votre personnage, en fabriquant de nouveaux équipements et en améliorant vos compétences et vos armes pour les adapter à votre style de jeu. Créez des liens avec votre Banshee pour parcourir un vaste monde ouvert ou affrontez la RDA en combat aérien. Combattez les dangers de Pandora en adoptant la précision des armes traditionnelles Na’vi, comme l’arc et le lance-lance, ou tirez parti de votre entraînement humain avec des armes plus destructrices, comme le fusil d’assaut et le fusil à pompe.

Un trailer pour Avatar : Frontiers of Pandora

Avatar : Frontiers of Pandora sortira le 7 décembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Amazon Luna et PC via l’Ubisoft Store.

Du gameplay pour Avatar : Frontiers of Pandora

Les joueurs qui précommandent Avatar : Frontiers of Pandora recevront le Child of Two Worlds Pack. Sur PS5, les bonus de précommandes exclusives incluront également le “Aranahe Warrior Pack”, qui comprend un set cosmétique de personnage et un set cosmétique d’arme.