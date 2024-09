Top 5 des séries similaires à Kaos à voir dès maintenant

Après avoir vu Kaos, vous vous demandez sûrement quoi regarder ensuite. Le choix peut être difficile avec tant d'options disponibles. Quel genre de film ou de série vous ferait plaisir après Kaos ?

Le triomphe de « Kaos » sur Netflix

Depuis sa sortie le 29 août, la série humoristique et mythologique « Kaos » s’est rapidement imposée comme l’un des plus grands succès de Netflix de l’année. Avec sa représentation moderne des personnages clés de la mythologie grecque vivant parmi nous, elle a su captiver l’audience et se maintenir dans le Top 10 des séries Netflix.

Le monde n’est pas prêt à se passer de « Kaos »

Charlie Covell, qui nous a déjà offert l’hilarante série Netflix « The End of the F***ing World », a su imaginer un monde où les acteurs principaux de la mythologie grecque sont non seulement bien vivants, mais vivent parmi nous. Et pour tout dire, ils sont plutôt décevants. Après une première saison se terminant sur un suspense haletant, les spectateurs sont impatients de découvrir la saison 2 de « Kaos ».

Des séries pour satisfaire votre appétit de fantastique et d’humour

Heureusement, il existe de nombreuses autres séries qui peuvent combler le vide en attendant. Parmi elles, on trouve notamment « Good Omens », une série qui, comme « Kaos », offre une vision très humaine des êtres divins. Mais au lieu de dieux grecs, « Good Omens » suit des personnages moins connus de la Bible, l’ange Aziraphale et le démon Crowley, représentants d’un ciel et d’un enfer excessivement bureaucratiques qui vivent sur Terre.

Pour ceux qui aiment l’humour noir dans leurs séries fantastiques, « What We Do in the Shadows » est la série parfaite à regarder après « Kaos ». Présentée comme un documentaire comique, elle suit un groupe de vampires tentant de s’adapter à la vie moderne à Staten Island, un quartier souvent oublié de New York.

Des séries pour tous les goûts

Si vous êtes fan de bandes dessinées, « The Sandman », une autre création de Neil Gaiman, est à ne pas manquer. Cette série de fantasy sombre suit les épreuves et les tribulations de Morpheus, l’incarnation rêveuse, après qu’il a été emprisonné par un rituel occulte qui le laisse piégé dans le monde humain.

Comme « Kaos », « Blood of Zeus » emprunte également à la mythologie grecque ancienne pour raconter une histoire originale captivante sur la hiérarchie des dieux, leurs propres drames personnels, et les humains qui se retrouvent pris au milieu.

Enfin, « The Decameron » est une adaptation très libre de l’œuvre la plus infâme de l’auteur italien Boccaccio. Comme « Kaos », « The Decameron » est rempli d’humour noir et de magnifiques décors qui contrastent avec les éléments narratifs sombres.