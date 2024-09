Kaos, une alternative mature à Percy Jackson sur Netflix

La série Kaos de Charlie Covell réinvente les mythes grecs dans un univers contemporain, où les dieux, confrontés à une prophétie menaçante, naviguent entre dilemmes modernes et luttes de pouvoir. Les destins humains et divins s'entrelacent dans une quête pour éviter la destruction du monde.

Tl;dr Kaos arrive sur Netflix comme un concurrent de Percy Jackson.

Kaos modernise la mythologie grecque, comme Percy Jackson.

Les deux séries partagent des thèmes similaires malgré des audiences différentes.

Kaos pourrait intéresser les fans de Percy Jackson.

Percy Jackson pour adultes : Kaos de Netflix

Les amateurs de Percy Jackson en quête d’une alternative plus mature peuvent se tourner vers Kaos, disponible dès maintenant sur Netflix. Cette série, qui met en vedette Jeff Goldblum (Zeus), Janet McTeer (Héra), Stephen Dillane (Prométhée), Aurora Perrineau (Riddy), Nabhaan Rizwan (Dionysos), Killian Scott (Orphée) et Misia Butler (Cénée), est une excellente option pour ceux qui ont grandi avec les livres de Rick Riordan et qui recherchent une version adulte de ces derniers.

Une approche moderne de la mythologie grecque

Kaos, comme Percy Jackson, propose une approche modernisée de la mythologie grecque. En effet, la série dépeint l’impact des dieux sur la vie des gens ordinaires dans un contexte contemporain. Elle va cependant plus loin en présentant un côté plus sombre, inadapté pour les enfants.

Des thèmes communs malgré des audiences différentes

Malgré une cible plus mature, Kaos partage plusieurs thèmes avec Percy Jackson. L’humour et la mordacité sont présents dans les deux séries, bien que dans Kaos, ils soient contrebalancés par un récit plus sombre.

Un attrait pour les fans de Percy Jackson

De plus, Kaos pourrait séduire les fans de Percy Jackson grâce à sa représentation des dieux grecs, tout aussi impitoyables et égocentriques que dans la série Disney+. L’histoire de Kaos implique également une prophétie, élément conducteur de l’intrigue de Percy Jackson.