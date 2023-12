Tout ce que l’on sait sur la saison 2 de The Sandman : renouvellement, casting, évolutions des personnages

La saison 1 de The Sandman n'est que le début de la saga épique de Neil Gaiman. Voici tout ce que nous savons sur la suite dans la saison 2 de The Sandman sur Netflix. Qu'est-ce qui vous excite le plus pour la prochaine saison ?

Tl;dr La saison 2 de The Sandman est confirmée sur Netflix.

Des changements importants de personnages sont attendus pour cette saison.

Le tournage de la saison 2 a débuté en novembre 2023.

Neil Gaiman, créateur de la série, promet une saison encore plus grande.

Après une première saison explosive, The Sandman prépare son retour

Neil Gaiman, créateur et producteur exécutif de The Sandman, a récemment confirmé l’arrivée de la deuxième saison de la série fantastique surréaliste sur Netflix, qui a fait un tabac dès sa première diffusion.

Le voyage continue pour The Sandman

Suite à l’adaptation des deux premiers volumes des romans graphiques de Gaiman, Preludes and Nocturnes et The Doll’s House, la deuxième saison promet de nous emmener dans un voyage encore plus grand. Neil Gaiman a révélé cinq nouveaux lieux de The Sandman : “Un voyage commence qui nous emmènera du jardin de Destiny à l’Enfer, du Cœur du Rêve à la Grèce Antique et à la France révolutionnaire”.

Quelques changements importants à prévoir

La deuxième saison apportera également d’importants changements de personnages. Réagissant aux critiques du public sur la représentation de Despair, le seul personnage de grande taille de la première saison, Gaiman a promis une évolution du personnage, affirmant que “la prochaine fois que vous verrez Despair… vous ne la considérerez pas comme négligée, déprimée et mal aimée”.

Un casting renouvelé pour la saison 2

Le casting de la saison 2 de The Sandman accueillera de nouveaux membres. Gaiman a notamment annoncé l’arrivée de Delirium, le plus jeune membre des Endless. Tom Sturridge, qui joue le rôle de Morpheus, revient pour cette nouvelle saison, aux côtés de Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire) et probablement Donna Preston (Despair).