The Sandman : toujours pas de deuxième saison, mais de nouveaux épisodes sont commandés

D'autres histoires tirées du roman graphique de Neil Gaiman seront bientôt disponibles sur Netflix.

Les nouveaux épisodes de The Sandman plongeront dans le conflit entre Dream (Tom Sturridge) et les forces de l’enfer menées par Lucifer lui-même (Gwendoline Christie), tout en poursuivant l’exploration des nombreux défis auxquels l’univers est confronté à la suite de l’absence de Morphée pendant un siècle.

The rumours are true. Netflix is thrilled that so many of you have been watching Sandman, and the thing we were all hoping would happen… has indeed happened… pic.twitter.com/zc5CrhsdZK

— Neil Gaiman (@neilhimself) November 3, 2022