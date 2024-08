La saison 2 de The Night Agent pourrait arriver avec du retard à cause de Netflix

Malgré une production déjà finalisée, la saison 2 de The Night Agent ne devrait pas arriver en 2025, Netflix étant impacté par les grèves des scénaristes et des acteurs.

The Night Agent : la saison 2 est quasiment prête

Préparez-vous, fans de suspense et d’intrigues politiques : The Night Agent, la série à succès de Netflix, prépare son retour avec une deuxième saison. Basée sur le roman de Matthew Quirk, elle met en scène Peter Sutherland, un agent du FBI de bas niveau dont la vie bascule lorsqu’il est plongé dans une conspiration paranoïaque qui atteint la Maison Blanche.

Une diffusion imminente ?

Selon TVLine, le créateur et showrunner de la série, Shawn Ryan, a annoncé que les dix épisodes de la saison 2 étaient déjà tournés et montés, tout en précisant que les équipes techniques doivent encore peaufiner les effets sonores, les effets visuels ainsi que la musique. Bien qu’il ne sache pas encore quand la plateforme de streaming Netflix prévoit de diffuser cette nouvelle saison, l’objectif est de la rendre disponible le plus rapidement possible.

Des retards dans le calendrier de diffusion de Netflix

Cependant, le calendrier de diffusion de Netflix pour 2025 a été perturbé par les grèves des scénaristes et des acteurs en 2023. La sortie la plus attendue de la plateforme, la saison 2 de Squid Game, n’est prévue que pour fin 2024. Pour les drames américains, le calendrier est encore plus incertain.

Un succès retentissant

Malgré ces obstacles, The Night Agent a connu un succès fulgurant. En moins d’un mois, la série est devenue la sixième la plus regardée sur la plateforme. Avec le retour de Peter Sutherland, le héros de la série, Netflix pourrait terminer l’année en beauté.