Netflix dévoile la bande-annonce de son nouveau thriller de Noël, un sérieux concurrent à « Die Hard »

Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce pour son prochain film thriller de Noël – et il pourrait faire de l'ombre à 'Die Hard'.

Tl;dr Nouvelle bande-annonce du thriller Netflix « Carry-On ».

Enjeu : un agent TSA doit déjouer un criminel menaçant.

Diffusion prévue le 13 décembre sur Netflix.

« Carry-On » : Netflix dévoile un thriller haletant pour les fêtes

Alors que les festivités de fin d’année approchent, Netflix nous offre une plongée dans un univers singulier avec son nouveau thriller, « Carry-On ». Ironiquement présenté sur fond de musique festive, ce film promet une dose d’adrénaline qui pourrait bien faire de l’ombre à ‘Die Hard’, le film de référence de cette période.

Un agent de sécurité contre un criminel sans scrupules

L’histoire nous plonge au cœur d’un aéroport durant la période des fêtes. Ethan, un jeune agent de la TSA (Transportation Security Administration) interprété par Taron Egerton, fait face à une situation des plus périlleuses. En effet, après avoir récupéré une oreillette abandonnée, il reçoit des instructions d’un inconnu, incarné par Jason Bateman, l’obligeant à laisser passer une valise suspecte sous peine de chantage. Rapidement, l’étranger prouve qu’il ne plaisante pas et Ethan se retrouve dans une course contre-la-montre pour déjouer les plans de ce criminel et sauver sa petite amie, jouée par Sofia Carson.

Un film de Noël… différent

Si ce thriller ne parviendra probablement pas à détrôner « Die Hard », il n’en demeure pas moins un excellent choix pour varier les plaisirs lors d’un marathon de films de Noël. Par rapport aux autres productions de Netflix pour les fêtes, majoritairement des comédies romantiques, « Carry-On » offre une belle alternative.

Quand pourrons-nous découvrir « Carry-On » ?

La question qui brûle les lèvres est sans doute : quand sera-t-il possible de visionner « Carry-On » sur Netflix ? La bonne nouvelle, c’est que le film sera disponible à temps pour les fêtes. « Carry-On » sera disponible en streaming sur Netflix à partir du 13 décembre. En attendant, Netflix continue de dévoiler sa programmation des fêtes 2024, avec notamment « Hot Frosty », une comédie romantique où une femme tombe amoureuse d’un bonhomme de neige vivant.