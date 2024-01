Taron Egerton dans The Sandman ? Explications sur la confusion du casting

On avait annoncé que Taron Egerton allait jouer dans la série "The Sandman" de Netflix, mais curieusement, on ne le voit dans aucun épisode. Pourquoi est-ce le cas ?

Tl;dr Taron Egerton absent de la série Netflix The Sandman.

Egerton a été annoncé par erreur dans le casting.

L’acteur participe à l’audiobook, pas à la série.

Des acteurs A-list participent également à l’audiobook.

L’étrange absence de Taron Egerton

L’acteur gallois Taron Egerton était supposé faire partie du casting de la série Netflix The Sandman. Cependant, son absence dans tous les épisodes a suscité des interrogations. Cette série fantastique, basée sur les célèbres comics de Neil Gaiman, explore le monde riche et complexe des rêves et de leurs habitants.

Le parcours d’Egerton

Egerton s’est fait connaître grâce à ses rôles principaux dans des films à succès. Il a notamment incarné Eggsy dans la saga d’espionnage Kingsman, Elton John dans le biopic Rocketman et Henk Rogers dans le film Tetris, retraçant la tumultueuse sortie du célèbre jeu vidéo.

Une confusion de casting

En janvier 2021, une erreur de rapport de Deadline a suggéré que Taron Egerton allait apparaître dans l’adaptation Netflix de The Sandman. Cette confusion a été renforcée par son nom apparaissant dans la liste des acteurs de la série sur Google, laissant penser qu’il ferait partie du show. Mais en réalité, Egerton n’a pas été casté dans la série TV, mais dans la version audiobook des comics The Sandman.

Dans l’audiobook, Egerton prête sa voix au personnage de John Constantine, un rôle qui n’existe pas dans la série TV. Son implication dans le projet Audible a commencé avec la première installation sortie en juillet 2020.

Un casting A-list pour l’audiobook

L’audiobook de The Sandman compte une impressionnante distribution de célébrités, notamment Andy Serkis, Michael Sheen, Riz Ahmed, Josie Lawrence, Arthur Darvill, Kat Dennings, Bebe Neuwirth, James McAvoy, Anton Lesser, et Paterson Joseph. Plusieurs de ces acteurs, comme Egerton, ont également été listés par erreur pour la série TV, contribuant à la confusion.