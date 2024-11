Premier aperçu de la nouvelle version de l’anime Cat’s Eye sur Disney+

Disney+ va accueillir une toute nouvelle version du célèbre anime "Cat's Eye", et vous pouvez d'ores et déjà découvrir un premier aperçu de ce reboot tant attendu.

Tl;dr Cat’s Eye, série populaire de Tsukasa Hojo, s’apprête à être adaptée en anime par Disney+ Japon.

Le manga suit trois sœurs qui sont des voleuses d’art pendant la nuit.

La résurgence des histoires rétro et le retour à la culture pop des années 80 sont des tendances majeures dans l’industrie de l’animation.

Le retour du classique : Cat’s Eye

Le célèbre manga Cat’s Eye, signé Tsukasa Hojo, connu pour la série culte City Hunter, revient sur le devant de la scène. En effet, Disney+ Japon a récemment annoncé son intention de l’adapter en anime. Le teaser dévoilé lors du Disney APAC Content Showcase à Singapour a laissé planer le mystère autour du projet, ne dévoilant que quelques indices tels que la reprise du thème d’ouverture original par Ado. De nombreux détails restent encore à définir, tels que le format du reboot, les personnages, l’intrigue et l’équipe de production.

Une histoire intrépide et nostalgique

L’histoire de Cat’s Eye suit les aventures de trois sœurs qui mènent une double vie. Le jour, elles sont les propriétaires d’un café tranquille, alors que la nuit, elles se transforment en voleuses d’art. La série a été initialement publiée en 1981 dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha et a connu une première adaptation en anime en 1983, produite par Tokyo Movie Shinsha. Une suite, Cat’s Eye 2, a vu le jour en 1984, et une nouvelle série manga a été publiée en 2010 sous le titre Cat’s Eyes.

Le retour des histoires rétro

L’attrait pour les histoires rétro est une tendance majeure qui a fait son grand retour en 2024 et 2025. Des séries comme Ranma 1/2 et Yaiba ont su séduire les fans d’anime de toutes les générations. Il est donc logique que les studios se tournent vers ces classiques pour les adapter à une nouvelle génération de fans. Cela s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle à revisiter les racines des animes, avec des projets réalisés par passion pour le médium, comme le reboot de Trigun par le Studio Orange, ou encore l’adaptation de Devilman par Science Saru.

Tsukasa Hojo : une source d’inspiration inépuisable

Tsukasa Hojo est sans conteste une figure emblématique de l’industrie du manga. Créateur de séries iconiques comme City Hunter, il a également été le mentor de mangakas de renom tels que Takehiko Inoue, connu pour Slam Dunk et Vagabond. Hojo est également un proche collaborateur de Tetsuo Hara, créateur de Fist of the North Star, qui a influencé des artistes tels que Kentaro Miura, le créateur de Berserk.

Nous continuerons à vous tenir informés du développement de l’adaptation de Cat’s Eye par Disney+.