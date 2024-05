Une nouvelle série “Vision” avec Paul Bettany arrive sur Disney+

Terry Matales, connu pour avoir dirigé "Star Trek : Picard" et "12 Monkeys", est à pied d'œuvre sur le projet. Êtes-vous impatient de voir ce qu'il va réaliser ?

Tl;dr Disney+ lance une série indépendante pour Vision.

La diffusion prévue en 2026 réduira le nombre de séries Marvel.

Terry Matalas prendra en charge la direction de Vision.

Le passage de Matalas est une mauvaise nouvelle pour les fans de Star Trek.

Disney+ et Marvel : une série dédiée à Vision

Disney+ prévoit pour 2026 une nouveauté fascinante pour les amateurs de Marvel. Selon les informations de Variety, une série indépendante mettant en scène le personnage phare de Marvel, Vision, est prévue. L’acteur Paul Bettany, interprète de l’androïde tant apprécié, fera son grand retour pour assurer le rôle.

Une stratégie sélective pour les productions Marvel

Cette nouvelle s’inscrit dans la lignée des dernières annonces de Bob Iger, PDG de Disney, visant à revoir la stratégie de production de contenu Marvel. Ainsi, la planification actuelle prévoit de limiter le volume des productions Marvel, en passant de quatre shows par an à seulement deux.

Terry Matalas prend les rênes

Ce nouveau projet ne sera pas chapeauté par Jacqueline Schaeffer, créatrice de WandaVision, mais par Terry Matalas. Ce dernier est notamment célèbre pour sa création de la sous-estimée série 12 Monkeys, et pour son rôle de showrunner dans la dernière saison de Star Trek: Picard, bien plus appréciée que ses prédécesseurs.

Les fans de Star Trek déçus

Le recrutement de Terry Matalas par Marvel pourrait cependant décevoir les fans de Star Trek. Après le succès retentissant de la dernière saison de Picard, ils espéraient voir Paramount donner le feu vert à une nouvelle série, Star Trek Legacy, avec Matalas à la tête. Ce potentiel spin-off aurait mis en avant Seven of Nine de Star Trek: Voyager ainsi que d’autres personnages iconiques de la franchise des années 1990. Or, l’arrivée de Matalas chez Marvel rend ce projet très improbable. Avec en plus la récente annulation de Star Trek: Lower Decks, il semble que l’âge d’or de Star Trek des années 90 touche à sa fin.