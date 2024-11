Disney ressuscite l’adaptation adorée d’un manga

Plus de quarante ans après son apparition en anime, Disney s'apprête relancer Cat's Eye en série animée.

Tl;dr Le manga Cat’s Eye revient en série animée sur Disney+ en 2025.

Les trois protagonistes, Hitomi, Rui et Ai, ont été révélées avec un teaser spécial.

Cat’s Eye avait été adapté pour la dernière fois en animé en 1983 et 1984.

Retour surprise de Cat’s Eye

Préparez-vous pour une annonce qui risque de vous surprendre : le manga Cat’s Eye, qui est resté en sommeil pendant des décennies, revient pour une nouvelle série animée surprise sur la plateforme de streaming Disney+ en 2025.

Une annonce officielle

Selon Comic Natalie, l’annonce d’une nouvelle série animée pour la franchise Cat’s Eye a été confirmée lors du Disney’s 2024 Content Showcase à Singapour. Les images clés des trois protagonistes – Hitomi, Rui et Ai – ont été dévoilées (visible ci-dessus) avec un teaser spécial qui donne un aperçu de leurs futures aventures. Indice : elles ne sont pas tout à fait dans la légalité.

Un retour aux sources

Publié pour la première fois sous forme de manga en 1981, Cat’s Eye (écrit et illustré par Tsukasa Hojo) raconte l’histoire de trois sœurs qui tiennent un café le jour et se transforment en voleuses d’art notoires la nuit. Malgré leurs confrontations avec des criminels louches et le fait que Hitomi soit fiancée à un officier de police, elles parviennent généralement à s’échapper avec les œuvres d’art – laissant derrière elles leur emblématique carte de visite Cat’s Eye.

Cat’s Eye a été adapté pour la première fois en animé en 1983, suivi d’une seconde adaptation un an plus tard. Depuis, les personnages et la franchise ont rarement été vus, à l’exception de quelques livres et d’un crossover surprise avec l’icône de l’anime Lupin le Troisième en 2022.

2025, une année prometteuse pour les animés

En somme, le retour de Cat’s Eye annonce que 2025 s’annonce déjà comme une excellente année pour les nouveaux animés. Solo Leveling saison 2, My Hero Academia saison 8 et Lazarus sont tous prévus pour l’année prochaine. De plus, One Piece reviendra de sa longue pause en avril prochain.