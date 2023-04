Cat’s Eyes : une série live-action basée sur le manga Cat’s Eye de Tsukasa Hojo

Big Band Story va produire la série live-action Cat's Eyes pour la chaîne française TF1

Réalisée par Alexandre Laurent (Les Combattantes, Le Bazar de la Charité) et écrite par Michel Catz, Justine Kim-Gautier, Antonin Martin-Hilbert, Anne-Charlotte Kassab, Coline Dussaud et Audrey Gagneux, la série live-action Cat’s Eyes (nom du café des sœurs Chamade, mais aucunement le titre officiel du manga et de la série animée) sera une origin story délocalisée à Paris alors que l’histoire originale se déroule au Japon. Si le casting n’est pas encore connu, le tournage prévu à l’automne prochain.

#ÉVÈNEMENT La série culte CAT'S EYES adaptée en série évènementielle pour @TF1 Toutes les infos ⬇️https://t.co/W8jozIasP9 pic.twitter.com/GUJXJrwsyV — TF1 Pro (@TF1Pro) March 31, 2023

Cat’s Eye va devenir… Cat’s Eyes pour une série en live-action

La société de production Big Band Story promet que Cat’s Eyes proposera de nombreux clins d’œil aux années 1980 et sera un mélange détonnant d’action, de romance et de comédie. Un synopsis a d’ailleurs été dévoilé :

En 2023, dans la ville Lumière, Alexia, Tam et Sylia se retrouvent après des années de séparation. Au même moment, une œuvre ayant appartenu à leur père disparu dix ans plus tôt dans le mystérieux incendie de sa galerie d’art resurgit lors d’une prestigieuse exposition à la Tour Eiffel. Elles décident alors de prendre tous les risques pour la dérober dans l’espoir de comprendre enfin ce qui lui est arrivé. Très rapidement, le trio se retrouve dans la ligne de mire de Quentin Chapuis, capitaine de la BRB, chargé d’arrêter ces nouvelles voleuses qui ne cessent de lui échapper. Mais il ignore que parmi elles se cache son grand amour de toujours, Tam… Entre leurs retrouvailles chaotiques fortes en émotion, leur quotidien de jeunes femmes d’aujourd’hui et leur nouvelle activité secrète et périlleuse, les trois sœurs vont devoir répondre à tous les défis.

A noter que TF1 est en discussion avec plusieurs plateformes SVOD pour cofinancer le projet.