Avec Lucky, Timothy Olyphant explore un père toxique sur Apple TV+

L’acteur de Justified incarne dans Lucky un père convaincu d’aimer sa fille, mais déjà responsable de gros dégâts. Une nuance clé pour la série Apple TV+.

En bref Timothy Olyphant joue un père destructeur dans Lucky

Le personnage aime sa fille, mais lui nuit

La série arrive le 15 juillet sur Apple TV+

Il y a des rôles de méchants, et puis il y a pire, les personnages qui se croient encore du bon côté. Dans Lucky, Timothy Olyphant joue précisément ça, un père capable d’aimer sa fille tout en participant à sa chute. C’est ce paradoxe qui ressort le plus de ses propos, et c’est sans doute ce qui peut donner à la série une épaisseur un peu plus rare que le simple thriller de plateforme.

Un père qui aime, mais qui casse tout

Face à Anya Taylor-Joy, qui incarne Luciana « Lucky » Armstrong, Olyphant prête ses traits à John, le père de l’héroïne. Et non, pas un grand méchant de carton. L’acteur le décrit plutôt comme un homme qui aime profondément sa fille, fait ce qu’il pense être juste, mais reste aveugle à la violence de ses propres réflexes.

Il résume ça assez brutalement. Comme père, explique-t-il, la pire sensation possible est d’avoir le sentiment d’avoir fait du mal à ses enfants. Jouer John lui a donc paru ironique, parce que ce personnage a justement causé beaucoup de dégâts. Pour le spectateur, ajoute-t-il, c’est dur à voir. Lui considère même que John échoue, avec un grand F, et qu’il a bien fait du mal.

Pourquoi le rôle le touche personnellement

Ce n’est pas un détail de casting. Timothy Olyphant est père de trois enfants avec son épouse Alexis Knief, avec qui il est marié depuis 35 ans. Forcément, ça change la manière d’aborder un personnage pareil.

Il dit d’ailleurs avoir pris ce rôle assez personnellement. Et on le comprend. Là où pas mal de fictions préfèrent simplifier la figure paternelle, Lucky semble aller vers quelque chose de plus trouble, plus riche, plus affectif aussi. Olyphant parle d’un personnage compliqué et sincère à la fois, qu’il peut prendre plaisir à jouer sans adhérer à sa vision du monde.

Lucky vend un thriller criminel, mais pas seulement

Sur le papier, la série raconte le retour forcé de Lucky, ancienne criminelle, vers des activités illégales pour un dernier coup censé lui offrir sa liberté. Mais l’intérêt, clairement, tient aussi à la place du père dans cette mécanique.

Sans entrer dans les révélations, John Armstrong semble avoir joué un rôle dans la situation délicate où se retrouve sa fille. Et c’est là que le personnage peut devenir vraiment intéressant, parce que son bagout ne change rien au fond. Olyphant le dit lui-même, tout ce discours qu’il vend avec assurance devient un poids pour sa fille, une manière pour lui de se convaincre qu’il n’est pas un mauvais type, alors qu’il en est un.

Apple TV+ continue sa série d’ambitions

Dans le catalogue 2026 de Apple TV+, Lucky arrive au milieu d’un été chargé, avec aussi la saison 3 de Silo. La plateforme a déjà pris l’habitude d’empiler les séries solides ces dernières années, et elle mise ici sur un mélange assez efficace, un casting dense avec Annette Bening, Anya Taylor-Joy et Timothy Olyphant, puis une promesse de polar familial plus amer qu’il n’en a l’air.

Début du streaming le 15 juillet. Le vrai test viendra après, quand on verra si Lucky tient cette ligne délicate, celle d’un personnage toxique qui reste humain sans jamais devenir excusable. C’est souvent là que les séries se jouent.