YouTube a une nouvelle fonctionnalité de screenshot native que vous pouvez tester. Voilà qui devrait être très pratique au quotidien.

Une plateforme comme YouTube propose un service finalement très simple : hébergement et lecture de vidéos. Mais avec le temps, à mesure que les capacités de calcul se sont développées, que les débits ont augmenté, que la technologie a progressé, cela a permis à Google d’introduire des fonctionnalités toujours plus poussées, pour une expérience utilisateur toujours plus fluide et intuitive. La vidéo et la photo partagent beaucoup. Et en termes de partage d’ailleurs, s’il est possible de partager une vidéo directement, les utilisateurs souhaitent parfois n’avoir qu’une image. Le géant américain vient aujourd’hui faciliter grandement l’opération.

La firme de Mountain View propose en effet depuis peu, et toujours en version bêta, une fonctionnalité qui devrait grandement aider les utilisateurs à prendre des captures d’écran sur YouTube. Cette dernière, qui semble depuis accessible à tous les utilisateurs sur Google Chrome, est très simple à utiliser.

Pour prendre une capture d’écran, il suffit tout d’abord de mettre en pause la vidéo YouTube de votre choix au moment précis qui vous intéresse, puis d’effectuer un clic droit sur ladite vidéo. À ce moment-là, un menu déroulant va s’afficher proposant l’option qui nous intéresse aujourd’hui “Enregistrer le cadre de la vidéo”. Cliquez dessus et vous pourrez enregistrer directement l’image au format PNG.

Four months ago, Google added an option to "COPY video frame" in YouTube's pop-up menu (the one that appears when you double right click on the video), well, Google has now added an option to SAVE the video frame:https://t.co/iVJlZtbrn3

.https://t.co/8KLJXxFaRV pic.twitter.com/nHw2nhAqXy

— Leopeva64 (@Leopeva64) October 26, 2023