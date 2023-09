Google Chrome permet de copier facilement des images d'une vidéo pour les partager. Une fonctionnalité intéressante, mais encore assez limitée.

Google a décidé de simplifier la vie des internautes qui ont l’habitude de prendre des captures d’écran dans des vidéos dans leur navigateur web Chrome. La firme de Mountain View a mis en avant la difficulté de l’opération lorsque l’on veut réaliser une telle opération – avec des screenshots qui sont souvent de piètre qualité dans la mesure où il peut y avoir la barre de progression de la vidéo et d’autres contrôles.

Si vous utilisez Chrome, ou un autre navigateur basé sur Chromium, comme Microsoft Edge, ceci est désormais de l’histoire ancienne. En effet, depuis aujourd’hui, les utilisateurs peuvent mettre en pause leur vidéo quand ils le souhaitent, faire un clic droit dessus et sélectionner la nouvelle option “Copier le cadre de la vidéo” dans le menu flottant qui apparaît.

À noter, et c’est assez problématique actuellement, pour faire apparaître ce menu sur YouTube, il faut en réalité effectuer deux clics droit successifs, le premier faisant apparaître le “menu YouTube”, le second un menu clic droit plus conventionnel avec cette fameuse nouvelle option qui nous intéresse aujourd’hui. Lorsque vous cliquez sur “Copier le cadre de la vidéo”, Chrome capture ce qui est actuellement montré à l’écran et vous avez la possibilité de copier l’image où vous le souhaitez, pour la partager ou la sauvegarder.

Une fonctionnalité intéressante, mais encore assez limitée

À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’enregistrer directement l’image sur votre appareil en tant que fichier. Cette fonctionnalité est par ailleurs aussi limitée lorsqu’il est question d’une vidéo proposée par un service de streaming, la majorité de ces derniers restreignant grandement la fonction de capture de contenu. En vérité, nous n’avons pu faire fonctionner cette option “Copier le cadre de la vidéo” que sur YouTube. Autrement dit, bien que cette fonction soit utile d’un point de vue technique, il lui faudra encore quelques ajustements pour être vraiment pratique.

Si vous ne la voyez pas encore dans votre navigateur Chrome, sachez que le déploiement est en cours sur Windows, macOS, Linux et ChromeOS.