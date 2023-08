Après une infraction, les Youtubeurs pourront suivre une formation pour effacer leur ardoise. Davantage de transparence, une pédagogie assumée.

YouTube met à jour ses mesures face aux infractions pour donner la possibilité aux créateurs qui enfreignent ses règles d'”effacer leur ardoise”. Dès aujourd’hui, celles et ceux qui reçoivent un avertissement pour violation d’une quelconque directive ont la possibilité de suivre une formation pour les aider à mieux comprendre leur faute et ne plus la faire. S’ils vont au bout de cette dernière et qu’ils n’enfreignent pas la même règle dans les 90 jours suivants, YouTube supprimera l’avertissement de leur compte.

S’ils enfreignent la même règle pendant cette période de trois mois, YouTube supprimera la vidéo en question et empêchera presque définitivement toute chance de vivre de la plateforme. Un créateur qui termine cette formation et n’enfreint pas la même règle pendant 90 jours, mais le fait après, se verra offrir de refaire la formation et sera mis en probation pendant 90 jours. Bis repetita, en somme.

Autre changement important : jusqu’à présent, YouTube donnait aux créateurs qui enfreignaient les règles un unique avertissement. Désormais, les avertissements seront donnés selon les infractions. Autrement dit, ils peuvent recevoir plusieurs avertissements en même temps et pourront suivre plusieurs formations, une pour chaque infraction constatée.

Selon YouTube, les créateurs “veulent davantage de ressources pour mieux comprendre comment [elle] met en place ces directives” et cette nouvelle approche est conçue pour augmenter la transparence.

Davantage de transparence, une pédagogie assumée

À noter, la politique de trois avertissements reste en place. Si un créateur reçoit trois avertissements dans les 90 jours, il est plus que probable que YouTube l’expulse de la plateforme. Les infractions les plus extrêmes restent sujettes aux avertissements et autres suppressions de chaînes, et ce, même si le créateur a fait les formations demandées.

“Nous allons continuer de faire en sorte que nos règles soient faciles à comprendre pour les créateurs”, explique YouTube. “Nous voulons que les créateurs sachent facilement ce qu’ils doivent faire pour ne pas recevoir d’avertissement – tout en maintenant une expérience saine pour toute la communauté YouTube.”

Offrir aux YouTubeurs une chance d’apprendre de leurs erreurs est une bonne chose, même si des personnes malintentionnées tenteront toujours d’abuser le système en envoyant des vidéos contraires aux règles délibérément…