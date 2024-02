“Young Sheldon” transforme une scène clé de Sheldon et Penny dans “TBBT” en une incohérence scénaristique

La première de la saison 7 de Young Sheldon présente une intrigue qui contredit directement une scène cruciale entre Sheldon et Penny dans The Big Bang Theory. Alors, comment cela affectera-t-il la dynamique de l'histoire ?

Une contradiction frappante

La saison 7 de la série Young Sheldon vient de débuter avec une intrigue qui contredit directement une scène essentielle entre Sheldon et Penny dans The Big Bang Theory. Les fans de la série originale se souviennent certainement de l’histoire que Sheldon avait partagée à propos de son séjour en Allemagne. Cependant, le déroulement des événements dans cette nouvelle saison de Young Sheldon met en question la véracité de cette anecdote.

Un séjour en Allemagne contesté

Dans Young Sheldon, Sheldon et sa mère Mary restent en Allemagne pour un programme d’école d’été, alors que leur famille est séparée à la suite d’une tornade à Medford. Mary souhaite rentrer chez elle, mais Sheldon insiste pour rester, arguant qu’ils ne peuvent rien faire pour prévenir la catastrophe. Ce séjour en Allemagne, cependant, semble créer une incohérence avec l’histoire que Sheldon a racontée dans The Big Bang Theory.

Une amitié mise à mal

Dans The Big Bang Theory, Sheldon avait raconté à Penny comment il avait dû se débrouiller seul en Allemagne alors qu’il était malade, sa mère l’ayant laissé pour rentrer au Texas. Cette anecdote avait permis à Penny de se rapprocher de Sheldon et de développer un instinct protecteur envers lui. Or, si Mary est restée en Allemagne avec Sheldon dans Young Sheldon, cela signifie-t-il que Sheldon a menti à Penny ? Cette possibilité semble dévaloriser l’histoire originale et l’amitié qui s’est développée entre Sheldon et Penny.

Une résolution possible ?

Il est encore possible que Young Sheldon parvienne à résoudre cette incohérence. Peut-être que Mary rentrera au Texas avant Sheldon, permettant ainsi à ce dernier de vivre l’expérience qu’il a partagée avec Penny. Après tout, Young Sheldon a déjà modifié des détails importants pour s’adapter à son récit. Espérons que les scénaristes parviendront à préserver la continuité avec The Big Bang Theory.