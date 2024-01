“Young Sheldon” rend une révélation émouvante de “The Big Bang Theory” encore plus triste

The Big Bang Theory a révélé la raison d'une des obsessions singulières de Sheldon, mais c'est finalement dans Young Sheldon que l'on trouve une justification à ce passé tragique. Quelle est donc cette obsession de Sheldon ?

Tl;dr Young Sheldon explique les détails du personnage de Sheldon.

Sheldon remercie ses amis lors de son discours de prix Nobel.

Sheldon aime les trains pour leur régularité et fiabilité.

La vie tumultueuse de Sheldon est révélée dans Young Sheldon.

Un éclairage sur le personnage de Sheldon

La série The Big Bang Theory, bien que souvent axée sur le côté humoristique du personnage de Sheldon, a parfois dévoilé des aspects plus touchants de sa personnalité. C’est le spin-off Young Sheldon qui a permis d’étoffer le passé de Sheldon Cooper, mettant en lumière les aspects plus sombres de sa jeunesse et de son adolescence.

Une reconnaissance inattendue

Dans le dernier épisode de The Big Bang Theory, Sheldon prononce un discours d’acceptation du prix Nobel où il remercie ses amis et sa famille pour leur soutien. Il admet même qu’il n’aurait pas pu accomplir son travail sans Amy, Leonard, Penny et les autres. C’est une évolution significative pour Sheldon, dont l’arrogance et l’égoïsme étaient des traits dominants dans les premières saisons de la série.

La passion de Sheldon pour les trains

Dans la saison 9 de The Big Bang Theory, Sheldon révèle à Bernadette que son amour pour les trains provient de leur régularité et de leur fiabilité qui lui apportent une certaine tranquillité dans une enfance chaotique. Young Sheldon vient renforcer cette explication en montrant à quel point la vie de Sheldon était tumultueuse lorsqu’il était jeune.

Une compréhension plus profonde

Young Sheldon dépeint une jeunesse marquée par les drames et les tumultes, donnant à Sheldon de nombreuses raisons de chercher ordre et structure. The Big Bang Theory a souvent présenté l’amour de Sheldon pour les trains comme une blague, mais la nature agitée de sa vie familiale rend cette obsession compréhensible et plus touchante qu’elle ne semble l’être dans la série originale.