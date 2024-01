Dernière opportunité pour Young Sheldon de se racheter après le pire final de The Big Bang Theory

La finale de The Big Bang Theory a manqué de respect à un aspect particulier de l'enfance de Sheldon. La saison 7 de Young Sheldon représente la dernière occasion de rectifier le tir. Comment vont-ils s'y prendre ?

Tl;dr La saison 7 de “Young Sheldon” est la dernière chance de corriger une erreur de “The Big Bang Theory”.

Sheldon oublie de remercier son premier mentor, le Dr. Sturgis, lors de son discours pour le prix Nobel.

“Young Sheldon” peut rectifier cela en mettant en avant la relation entre Sheldon et le Dr. Sturgis.

La narration de Sheldon adulte pourrait rendre hommage au Dr. Sturgis pour son impact sur la vie de Sheldon.

“Young Sheldon” : Une ultime chance de rectifier une erreur

La saison 7 de la série “Young Sheldon”, qui fait suite à “The Big Bang Theory“, représente une dernière opportunité de redresser une erreur commise lors du final de cette dernière. Malgré une douzième saison au rythme inégal, le dénouement de “The Big Bang Theory” a su offrir aux fans un adieu émouvant à la bande de Pasadena. Sheldon, le véritable protagoniste de la série, se voit enfin couronné du prix Nobel de physique avec sa femme Amy pour leur travail sur la “Super Asymétrie”.

Un oubli regrettable

Tout au long de la série, Sheldon rêve de remporter le prix Nobel de physique, un désir que “Young Sheldon” n’a pas manqué de souligner comme l’ambition de toute une vie. Pourtant, lors de son discours émouvant, Sheldon oublie de remercier une personne importante : le Dr. Sturgis. Ce choix créatif, destiné à mettre en avant le message central de “The Big Bang Theory”, a laissé un goût amer à certains fans.

Une relation à mettre en avant

Ne pas mentionner le Dr. Sturgis, son premier mentor et celui qui lui a ouvert les portes de la physique théorique, est un affront pour beaucoup. Heureusement, “Young Sheldon” a la possibilité de rectifier le tir. Le spin-off a l’opportunité de mettre en avant cette relation cruciale dans la dernière saison de la série.

Un hommage à venir ?

De plus, “Young Sheldon” pourrait aller plus loin en utilisant sa narration unique en voix off. Ainsi, la voix de Sheldon adulte, interprétée par Jim Parsons, pourrait réaffirmer l’impact du Dr. Sturgis sur sa vie. Même si cela ne change pas le fait qu’il a oublié de remercier son premier mentor, entendre Sheldon adulte exprimer ses regrets serait une manière élégante de rendre enfin hommage au Dr. Sturgis.