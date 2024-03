Yellowstone Saison 5 Partie 2 : Tout ce qu’il faut savoir sur le casting et l’intrigue

La seconde partie de la saison 5 de Yellowstone pourrait définitivement sceller l'avenir de l'héritage de John Dutton et le sort final du ranch des Dutton à Yellowstone. Que nous réserve donc l'avenir pour le ranch Dutton ?

Tl;dr La saison 5, partie 2 de Yellowstone sera diffusée en novembre 2024.

Elle mettra fin à l’histoire de la famille Dutton et de leur ranch.

Les grèves d’Hollywood ont causé des retards et des rumeurs d’annulation.

Le casting principal reviendra, mais le retour de Kevin Costner reste incertain.

La fin est proche pour Yellowstone

La série à succès Yellowstone, créée par Taylor Sheridan, touche à sa fin. La partie 2 de la saison 5, qui sera diffusée en novembre 2024, conclura l’histoire de la famille Dutton et de leur ranch. Cette série, qui a connu un immense succès sur la plateforme de streaming Paramount+, a déjà inspiré deux spin-offs : les drames historiques 1883 et 1923, préquels de Yellowstone, et 6666, une série à venir sur le fameux ranch texan Four Sixes.

Des retards et des rumeurs

La production de cette saison finale a été marquée par des retards causés par les grèves d’Hollywood en 2023. Malgré les rumeurs d’annulation, l’acteur Luke Grimes a confirmé que le tournage reprendrait une fois les grèves résolues. Il a affirmé que la résolution du conflit avec l’AMPTP “prend le pas sur tout. Ils doivent résoudre tout ça, et ensuite on se mettra au travail“.

De nouveaux défis pour les Dutton

La première partie de la saison 5 s’est terminée sur une note dangereuse pour les Dutton. La rivalité entre Beth et Jamie a pris un nouveau tournant, Jamie menaçant de révéler l’implication de John dans plusieurs meurtres. Avec l’aide de Sarah Atwood, Jamie engage des assassins, préparant le terrain pour un affrontement intense dans le dernier chapitre de la série.

Un casting familier, un retour incertain

Le casting principal de la première partie de la saison 5 sera de retour pour la seconde partie. Cependant, le retour de Kevin Costner, qui interprète John Dutton, reste incertain en raison de différends avec le créateur de la série, Taylor Sheridan. La fin de Yellowstone sans John Dutton est difficile à imaginer.