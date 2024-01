L’ordre idéal pour regarder Yellowstone et ses nombreux spin-offs

L'univers de Yellowstone s'est élargi, donnant naissance à plusieurs séries dérivées qui couvrent plusieurs générations. Mais quel est l'ordre de visionnage recommandé ?

Tl;dr L’univers de Yellowstone s’étend avec plusieurs séries dérivées.

L’ordre de visionnage peut être chronologique ou selon la préférence du spectateur.

Les séries sont disponibles sur deux plateformes de streaming différentes.

Des spin-offs supplémentaires sont en développement.

À la découverte de l’univers de Yellowstone

Le monde de la série Yellowstone, créée par Taylor Sheridan, ne cesse de s’étoffer. Ce western dramatique, qui a conquis des milliers de téléspectateurs au fil des années, a donné naissance à tout un univers de séries dérivées. Ces dernières suivent les péripéties de la famille Dutton à travers différentes époques, notamment en 1883 et 1923. Le casting prestigieux de ces séries, incluant des acteurs de renom tels que Kevin Costner, Harrison Ford, Tim McGraw et Faith Hill, contribue à leur popularité grandissante.

Plonger dans l’histoire de la famille Dutton

Chaque série de l’univers Yellowstone retrace l’héritage de la famille Dutton, qui s’est installée sur des terres en Montana. La série 1883 se concentre sur la vie de James et Margaret Dutton, leurs luttes pour revendiquer un territoire. En 1923, une nouvelle génération de Dutton fait face à l’époque de la Prohibition et de la Grande Dépression. Finalement, la série originale Yellowstone illustre les efforts de la famille Dutton moderne pour préserver les terres acquises par leurs ancêtres.

Deux approches sont possibles pour explorer l’univers Yellowstone. Les amateurs de chronologie pourront commencer par 1883, suivre avec 1923, puis terminer avec les cinq saisons de Yellowstone. Pour ceux qui préfèrent comprendre les subtilités des préquelles, il est recommandé de commencer par Yellowstone, puis d’enchainer avec 1883 et 1923. Il n’y a pas de mauvais choix, tout dépend des préférences de chacun. Il est à noter que l’univers Yellowstone est réparti sur deux plateformes de streaming : Peacock pour Yellowstone et Paramount+ pour 1883 et 1923.

Des séries indépendantes mais liées

Les séries de l’univers Yellowstone sont liées entre elles, mais peuvent être visionnées indépendamment. 1883, 1923 et Yellowstone offrent chacune une perspective unique sur l’histoire de la famille Dutton, enrichissant l’expérience globale du spectateur.