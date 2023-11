Yellowstone : Paramount commande les spin-offs 1944 et 2024

Malgré le départ inattendu de Kevin Costner et l'arrêt de la série principale, la saga Yellowstone va continuer.

2024 sera la suite directe de Yellowstone avec Matthew McConaughey tandis que 1944 racontera la vie du ranch la famille Dutton à l’époque de la Seconde Guerre Mondiale et les conséquences sur l’Amérique profonde.

Chris McCarthy, président et directeur général de Showtime et de MTV Entertainment Studios, a déclaré :

En l’espace de cinq ans, nous avons fait passer Yellowstone d’une émission du câble américain à un succès planétaire avec plus de 100 millions de fans dans le monde et de multiples extensions – et ce n’est que le début. Après les succès de 1883 et 1923, les nouvelles séries dérivées prévues, 1944 et 2024, emmèneront le public dans un voyage palpitant, nouveau et inattendu, avec la narration complexe et captivante qui est devenue la marque de fabrique de la franchise et qui a contribué à en faire un phénomène culturel mondial – grâce à l’esprit créatif de Taylor Sheridan.