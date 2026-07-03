X veut rendre le live crédible sur sa plateforme

Le réseau mise environ 850000 euros pour pousser les créateurs au live et lance un nouveau studio. Reste une question, la technique va-t-elle suivre ?

En bref X tente de booster ses lives avec des outils plus complets.

Live Studio simplifie la création et le contrôle des streams.

La fiabilité des directs reste le principal enjeu.

Chez X, le message est limpide, il faut pousser les créateurs à lancer plus de directs, et vite. Nikita Bier, patron produit du réseau social, a annoncé que l’entreprise allait récompenser les créateurs qui diffusent en live pendant le prochain cycle de paiement. Le flou reste entier sur la mécanique exacte, personne ne sait encore qui touchera quoi, ni selon quels critères. Mais quand une plateforme commence à payer pour un usage précis, ce n’est jamais un détail.

Un million de dollars pour forcer la machine à démarrer

Le live existe déjà sur X, évidemment. Sauf qu’on n’associe pas spontanément le réseau à ce format, surtout face à des plateformes où la diffusion en direct fait partie du décor depuis longtemps. Du coup, sortir le portefeuille ressemble à une tentative très claire de changer les habitudes.

Et Nikita Bier ne s’est pas contenté de parler argent. Il a aussi montré une démo du nouveau centre de commande intégré à Creator Studio, baptisé Live Studio. L’idée, en gros, c’est de rendre le direct moins bricolé et plus pilotable.

Un cockpit pensé pour simplifier les directs

Dans Live Studio, un créateur peut préparer un nouveau stream, lui donner un titre, ajouter une miniature, puis programmer le lancement à une heure et un jour précis. Il peut aussi choisir l’audience.

Tout le monde sur X .

. Les abonnés .

. Les comptes suivis par le créateur .

. Les comptes vérifiés uniquement.

Le tableau de bord affiche aussi les commentaires, le nombre de spectateurs simultanés, leur pays et les appareils utilisés. Franchement, ce sont des outils basiques pour du live un peu sérieux, mais c’est justement le problème, X devait les rendre plus visibles et plus simples. Sans ça, difficile d’attirer autre chose que des tests vite oubliés.

Le vrai test, ce sera la tenue des serveurs

Petit détail qui compte quand même, le live vidéo sur X reste réservé aux utilisateurs qui paient 3 dollars par mois pour X Premium. Donc la plateforme veut plus de directs, oui, mais derrière un accès payant côté créateurs.

Mais le sujet le plus sensible est ailleurs, la fiabilité. En 2023, Ron DeSantis devait annoncer sa candidature présidentielle via Spaces, le service audio live de X, et les serveurs ont lâché. Un an plus tard, rebelote, le direct de Elon Musk avec President Trump a planté et est devenu inaccessible. Pas idéal quand on vend du live comme un produit pro.

Pourquoi ce virage compte maintenant ?

X présente Live Studio comme un nouvel espace de diffusion pensé pour les streamers plus ambitieux. Nikita Bier explique même que la plateforme lance les meilleurs outils pour permettre aux créateurs d’aller en direct, de parler à leur communauté et de gérer leurs streams.

L’ambition est claire. Faire de X un endroit où l’actualité, la conversation et le live se mélangent en temps réel. Sur le papier, ça se tient. Maintenant, il faut que la technique arrête de faire des boss de fin.