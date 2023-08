X Blue : il est désormais possible de télécharger des vidéos depuis la plateforme. Elon Musk continue son chantier pour pousser à l'abonnement.

X, le réseau social que l’on connaissait jusqu’à peu sous le nom de Twitter, permet désormais aux utilisateurs de télécharger des vidéos depuis son site, pour peu que certaines conditions soient remplies. Tout d’abord, le créateur de la vidéo doit autoriser explicitement le téléchargement du contenu qu’il publie. De plus, la fonction de téléchargement des vidéos depuis le site est réservée exclusivement aux utilisateurs certifiés, autrement dit principalement à ceux qui paient l’abonnement Blue.

Elon Musk a annoncé cette nouvelle fonctionnalité via son compte et expliqué qu’un utilisateur certifié peut télécharger du contenu simplement en cliquant/tapotant sur le menu “…” dans le coin supérieur droit de l’écran lorsqu’une vidéo est en mode plein écran. Elon Musk ajoutait que X viendra bientôt simplifier l’opération sur mobile en permettant la chose directement en tapotant et en restant appuyé sur le contenu en question.

Jusqu’à présent, il fallait utiliser une app ou passer par un site tiers pour sauvegarder ainsi des vidéos. Les utilisateurs non payants devront toujours utiliser ces outils s’ils veulent télécharger du contenu sur la plateforme X. Ceci n’a rien de surprenant, quand on voit que, ces derniers temps, l’entreprise multiplie les fonctionnalités réservées aux utilisateurs payants, tout en rendant la plateforme bien moins utilisable pour les autres. En juillet, elle annonçait une limitation du nombre de messages directs que ces derniers peuvent envoyer chaque jour pour limiter le spam et elle avait précédemment limité le nombre de posts qu’il est possible de voir chaque jour à seulement 600.

Dans le même temps, X donnait aux utilisateurs certifiés la possibilité de publier des posts avec un maximum de 25 000 caractères et des vidéos pouvant durer jusqu’à 3 heures. Plus récemment, les abonnés Blue ont gagné la possibilité de cacher leur coche bleue s’ils ne veulent pas que tout le monde sache qu’ils paient pour ce service.

Celles et ceux qui sont intéressés de suivre l’évolution de X depuis le rachat de Twitter par Elon Musk peuvent découvrir la liste complète des changements publiée par la PDG Linda Yaccarino.