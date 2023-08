Les abonnés à X Blue peuvent désormais faire disparaître la coche à côté de leur pseudo. Un changement qui était attendu depuis plusieurs mois déjà.

L’un des principaux arguments de vente de Twitter Blue, désormais X Blue, lorsque le service fut lancé était que tous les utilisateurs de la plateforme prêts à payer pour cela pouvaient obtenir la petite coche (bleue à ce moment-là) à côté de leur pseudo. Avec les mois, cependant, les abonnés payants avaient plutôt été pointés pour doigt pour débourser 8 $ par mois ou 84 $ par an pour ce service. Aujourd’hui, comme TechCrunch l’a remarqué, l’entreprise a mis à jour sa page d’aide pour X Blue avec une nouvelle fonctionnalité dédiée aux membres : la possibilité de faire disparaître la fameuse coche sur leur compte.

Dans la section “Personnalisation du profil” dans les paramètres du compte, les abonnés trouveront désormais une nouvelle option “Dissimuler votre coche bleue” qu’il est possible de cocher. En activant cette fonction, le badge n’apparaîtra plus sur leur profil ni à côté de leur pseudonyme sur les publications. Cependant, l’entreprise avait averti que celui-ci pourrait toujours apparaître dans certaines zones et que certaines fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles si la coche est cachée. Nul ne sait, à ce stade, de quelles fonctions il est question, mais Twitter a déjà déployé plusieurs modifications opérées exclusivement pour les abonnés payants depuis le rachat par Elon Musk.

La limite de caractères dans les tweets, par exemple, a été étendue à 25 000 et l’entreprise travaille sur de nouveaux outils pour publier du contenu long. Le site a aussi étendu la limite vidéo à 3 heures. Dans le même temps, le réseau social est devenu de moins en moins attrayant pour les utilisateurs gratuits. En juillet, la plateforme annonçait limiter le nombre de DM que les utilisateurs gratuits peuvent envoyer, ceci pour limiter le spam, et auparavant, elle avait mis en place une limite très restrictive sur le nombre de tweets qu’un utilisateur pouvait voir par jour à cause de “niveaux extrêmes de data scraping”. Bien que cette restriction ne fut que temporaire, les comptes non certifiés ne pouvaient alors voir que 600 posts par jour.

Le développeur Alessandro Paluzzi avait découvert cette possibilité de dissimuler la coche en mars dernier. En se basant sur les captures d’écran qu’il a partagées, le processus de certification restera le même, avec les utilisateurs qui doivent toujours soumettre une pièce d’identité pour prouver leur identité. Mais désormais, il ne sera plus si évident de savoir si un utilisateur paye pour X Blue.