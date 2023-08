Twitter menace d'attaquer en justice la Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme. La situation pourrait rapidement devenir très compliquée pour X Corp.

X Corp, anciennement Twitter, pourrait prendre des mesures légales contre l’un de ses plus grands critiques. La Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (CCDH) indique dans une lettre que X a menacé d’attaquer le groupe en justice le 20 juillet pour avoir fait de “fausses ou trompeuses” affirmations à l’encontre du géant et tenté d’effrayer les publicitaires. La Commission avait publié un article de recherche en juin dernier affirmant que X laissait passer des posts explicitement racistes et homophobes malgré des directives contraires, et ce, plusieurs jours après leur signalement.

X critiquait la méthodologie de la CCDH, lui reprochant notamment de ne pas étudier les 500 millions de posts publiés chaque jour sur la plateforme. L’entreprise maintenait aussi que la Commission recevait des financements de la part de concurrents et de gouvernements étrangers dans le cadre d’un “agenda ultérieur”, selon The New York Times. La CCDH réfute ces allégations. Elle précise n’avoir jamais affirmé mener une étude complète et renvoie sur sa méthodologie, documentée. Elle ajoute que X n’a jamais, de son côté, précisé ce qui était imprécis, et qu’elle n’accepte aucun fonds d’entreprises ni de gouvernements.

Les chercheurs maintiennent par ailleurs que X fait preuve d’hypocrisie en attaquant une étude ainsi limitée tout en rendant très difficile de mener de telles études de plus grande envergure. La plateforme a récemment mis en place des limitations de lecture, une mesure normalement temporaire pour lutter contre le vol de données. L’entreprise est convaincue que des scrapers abusent de leurs outils pour entraîner leurs modèles d’IA et réaliser des campagnes de manipulation. Même les abonnés Blue sont limités à visionner 8 000 posts par jour, rendant très difficile de mener des études de ce genre.

Aucun commentaire, comme à l’accoutumée, du côté de X. La CCDH, elle, indique ne pas être intimidée et elle continuera à publier ses études et leurs résultats. Elle a aussi l’intention de publier la lettre originale et estime qu’un procès avec des affirmations aussi “frivoles” pourrait être risqué.

Des rapports indiquent que les ventes de publicités de X ont diminué de moitié depuis qu’Elon Musk a racheté l’entreprise l’année dernière. Pour la direction, cet exode des publicitaires européens et nord-américains tentent délibérément de conduire la société à la faillite, mais des employés ont déclaré au NYT que des publicitaires reculaient à cause de l’augmentation des discours haineux et du porno suite au rachat. Des marques comme GM et Volkswagen ont gelé leurs dépenses de publicités sur X tandis que d’autres ont grandement réduit leurs budgets.

X a aussi menacé de procès d’autres sociétés ces dernières semaines. L’entreprise accusait Microsoft d’enfreindre sa politique d’utilisation des données et Meta pour avoir volé des fonctionnalités dans Threads. Le géant de la tech a aussi poursuivi un cabinet d’avocats au motif qu’il aurait perçu trop d’argent pendant le changement de direction.