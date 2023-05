WhatsApp verrouille les discussions sensibles et les protèges des indiscrètes notifications. De nouvelles fonctionnalités arrivent autour de Chat Lock.

WhatsApp vient d’annoncer une toute nouvelle fonctionnalité baptisée “Chat Lock” qui, comme son nom l’indique, permet aux utilisateurs de garder certaines conversations à l’abri des yeux indiscrets. Ce nouvel outil permet donc de verrouiller n’importe quelle conversation, et ce, en la plaçant dans un dossier dédié qui n’est accessible qu’après été authentifié de manière biométrique, que ce soit via une empreinte digitale ou un scanner facial, ou en saisissant le mot de passe du téléphone. Cette protection vient aussi cacher automatiquement la moindre référence à ces conversations dans le fil des notifications.

Verrouiller une conversation se fait très facilement. Il suffit en effet de tapoter sur le nom d’une discussion, que ce soit avec un seul ou plusieurs destinataires, et de sélectionner l’option Verrouillage. Lorsque vous voulez lire la conversation en question, saisissez votre mot de passe ou complétez votre authentification biométrique. WhatsApp explique que cette fonctionnalité est toute désignée pour celles et ceux qui partagent leur téléphone avec d’autres membres de la famille et qui voudraient éviter une situation embarrassante lorsque “quelqu’un d’autre a le téléphone entre les mains au moment où une conversation spéciale arrive.” L’outil permet aussi de verrouiller complètement WhatsApp derrière l’authentification biométrique si vous le souhaitez.

De nouvelles fonctionnalités arrivent autour de Chat Lock

Les équipes à qui l’on doit l’application de messagerie instantanée si populaire expliquent travailler sur d’autres fonctionnalités pour Chat Lock, notamment la possibilité de créer un mot de passe différent pour chaque conversation protégée et un outil pour verrouiller des discussions sur plusieurs appareils. La société mère Meta a été très occupée ces deniers mois à faire de WhatsApp une plateforme sûre et fiable, en renforçant notamment, il y a quelque temps, ses systèmes de vérification pour refroidir les ardeurs des scammers et en ajoutant davantage d’options pour gérer les messages éphémères. Les premiers outils de Chat Lock sont en cours de déploiement auprès des utilisateurs de WhatsApp.