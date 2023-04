WhatsApp permet désormais de sauvegarder des messages éphémères, une option qui pourrait être utile dans certaines situations.

Les fonctionnalités du service de messagerie instantanée WhatsApp se suivent, souvent très rapidement, et ne se ressemblent pas. Les équipes de Meta sont sur tous les fronts pour améliorer constamment l’application, contenter les millions d’utilisateurs quotidiens et résister à la féroce concurrence, elle aussi très active. Aujourd’hui, voici qu’arrive la fonctionnalité “Keep in Chat”.

WhatsApp a en effet introduit une option baptisée Keep in Chat, qui permet aux utilisateurs d’empêcher les messages de disparaître lorsque dans une conversation éphémère. Vous pouvez rester appuyé sur un message pour que celui-ci reste dans la conversation. Cependant, la personne qui a envoyé le message sera informée et c’est elle qui aura le dernier mot quant à la persistance dudit message. Si elle refuse, le message disparaîtra dès le délai d’expiration atteint.

Une icône marque-page apparaîtra juste à côté des messages sauvegardés. Et vous pouvez accéder à tous ces messages sauvegardés par vos soins dans un dossier “Kept Messages” (“Messages Conservés”), où ceux-ci sont organisés par conversation. WhatsApp précise par ailleurs que la fonctionnalité est en cours de déploiement, un déploiement qui, comme souvent, se fait de manière graduelle. Autrement dit, tous les utilisateurs pourront en profiter dans les prochaines semaines.

Si, de prime abord, on pourrait se dire que Keep in Chat vient annuler tout l’intérêt des messages éphémères, WhatsApp suggérait dans un post de blog qu’il pouvait y avoir des situations dans lesquelles vous pourriez avoir besoin de sauvegarder un tel message, comme une note vocale ou l’adresse de quelqu’un, quand il y a des détails importants, par exemple. Quoi qu’il en soit, la personne qui vous a envoyé le message a la possibilité de refuser cette sauvegarde de votre part, préservant ainsi la confidentialité du contenu.