Le régulateur britannique en charge de la confidentialité inflige une amende de 14,5 millions d’euros à TikTok

Une amende de 14,5 millions d'euros infligée à TikTok au Royaume-Uni, pour avoir laissé des utilisateurs de moins de 13 ans utiliser la plateforme, notamment.

Le régulateur britannique en charge de la confidentialité des données a infligé une amende de 12,7 millions de livres (14,5 millions d’euros) à TikTok pour plusieurs manquements aux lois en place quant à la protection des données, y compris dans la gestion par l’entreprise des informations personnelles des enfants. L’Information Commissioner’s Office (ICO) explique que, en 2020, TikTok a permis à pas moins de 1,4 million d’enfants âgés de 13 ans ou moins d’utiliser l’application, et ce, en violation de ses propres directives.

Une amende de 14,5 millions d’euros infligée à TikTok au Royaume-Uni

L’ICO affirme que les sociétés offrant “des services d’information aux entreprises” aux jeunes de moins de 13 ans doivent obtenir l’accord des responsables légaux des enfants. TikTok n’a pas fait cela selon le régulateur, qui précise que l’entreprise “devait être au courant que des jeunes de moins de 13 ans utilisaient sa plateforme.” De plus, l’organisme public (non ministériel) déclarait que TikTok n’en avait pas suffisamment fait pour tenter d’empêcher les utilisateurs qui n’avaient pas l’âge d’utiliser l’application – malgré le fait que plusieurs employés senior aient fait part de leurs craintes à ce sujet -.

Le régulateur a déterminé que, entre mai 2018 et juillet 2020, TikTok avait enfreint le Règlement général sur la protection des données (RGPD) du Royaume-Uni de plusieurs manières. Entre autre chose, l’ICO affirme que TikTok a échoué à informer les utilisateurs de manière facile à comprendre quant à sa gestion et son partage de leurs données. De fait, les utilisateurs de TikTok, y compris les enfants, “n’ont pas pu prendre de décision éclairée en ce qui concerne leur engagement” avec l’app. Le bureau ajoutait que TikTok n’était pas parvenu à garantir qu’il traitait les données des utilisateurs britanniques “de manière respectueuse de la loi, juste et transparente.”

pour avoir laissé des utilisateurs de moins de 13 ans utiliser la plateforme

“Nous investissons beaucoup pour garder les utilisateurs de moins de 13 ans loin de la plateforme et notre équipe de sécurité travaille d’arrache-pied pour aider à garder une plateforme sûre pour notre communauté”, déclarait TikTok à ABC News. “Nous allons continuer à analyser cette décision et envisageons déjà les prochaines étapes.”