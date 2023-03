La France bannit TikTok (et Candy Crush) des smartphones gouvernementaux, pas uniquement par crainte du gouvernement chinois.

Il n’est pas étonnant d’apprendre aujourd’hui qu’un autre pays a décidé de bannir TikTok de ses smartphones gouvernementaux, mais la France va un cran plus loin avec ses restrictions. Le Monde rapport que le gouvernement français a aussi décidé de bannir un certain nombre d’applications de divertissement comme Twitter, Netflix et même Candy Crush. Ces applications présenteraient des risques de cybersécurité qui pourraient compromettre les données, tant des employés que de l’administration, selon Stanislas Guerini, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques de France.

Le gouvernement n’a pas communiqué la liste exhaustive des applications bannies, mais Stanislas Guerini expliquait qu’il pourrait y avoir certaines exceptions pour assurer certaines communications vitales. Autrement dit, ceci n’empêchera pas une équipe dédiée aux réseaux sociaux de publier du contenu, par exemple. Ce bannissement prend effet immédiatement, mais les sanctions pour celles et ceux qui enfreignent cette décision pourront être décidées “au niveau des différents responsables”, selon le bureau du ministère. Par ailleurs, cette décision ne concerne pas les appareils personnels.

Cette mesure survient après que le gouvernement fédéral des États-Unis, des dizaines d’États, le Canada, la Commission Européenne et le Royaume-Uni ont tous banni TikTok des appareils de leurs employés. Et chaque fois, les raisons sont similaires : les autorités craignent que le gouvernement chinois puisse collecter des données concernant des personnalités importantes, diffuser de la propagande et contraindre ByteDance (société mère de TikTok) à communiquer des informations sensibles.

Tiktok a maintes fois nié collaborer de près ou de loin avec le gouvernement chinois. Durant son audition devant la Chambre des représentants tout récemment, le PDG de l’entreprise, Shou Chew, déclarait que ByteDance n’était “pas un agent chinois” et que les données des utilisateurs américaines ne seront pas accessibles aux employés dans d’autres pays lorsque le projet de migration sera finalisé dans quelques mois.

La mesure prise par la France, cependant, ne vise pas un pays ou une catégorie d’applications en particulier. Elle est le reflet d’une crainte plus globale que les applications de divertissement en général peuvent être un risque pour les données du gouvernement. Dommage pour les employés qui aiment regarder Netflix pendant leur pause déjeuner, mais cela devrait rassurer les autorités qui craignent que ceux-ci pourraient exposer, par inadvertance, des informations sensibles via leurs comptes sociaux.