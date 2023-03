Le gouvernement américain tente de forcer ByteDance à vendre TikTok

Les États-Unis augmentent la pression sur TikTok en tentant, une fois encore, de pousser ByteDance à vendre ses parts.

L’Administration Biden augmente la pression sur ByteDance, et ce, à quelques jours seulement du témoignage de son PDG devant le Congrès. Le gouvernement des États-Unis “demande” désormais à ByteDance de vendre TikTok, si l’on en croit un article de The Wall Street Journal.

Les États-Unis augmentent la pression sur TikTok

Cette nouvelle demande, que TikTok a confirmé à Reuters, est un problème majeur pour l’entreprise à ce stade, qui a passé plus de deux ans à négocier avec le Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) pour tenter de pérenniser son avenir dans le pays. Ces négociations ont notamment abouti à un partenariat de grande envergure avec Oracle et d’autres mesures visant à protéger les données des utilisateurs américains.

Maintenant, le CFIUS aurait fait part à TikTok de sa volonté de voir ByteDance vendre ses parts dans l’entreprise. Et si elle choisissait de ne pas accéder à cette requête, l’application s’exposerait à un bannissement au niveau national. La Chambre et le Sénat ont tous deux récemment introduit des propositions de lois qui permettraient aux officiels de bannir TikTok et d’autres services représentant une menace pour la sécurité nationale.

TikTok ne s’est pas encore exprimé sur le sujet. L’entreprise avait cependant déclaré précédemment que se débarrasser de ByteDance ne règlerait pas toutes les craintes sous-jacentes du gouvernement en ce qui concerne la sécurité des données. Ceci étant dit, Bloomberg rapportait il y a quelques jours que des dirigeants de TikTok “discutaient de la possibilité de se séparer de ByteDance” si les discussions avec le CFIUS devaient échouer.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que le gouvernement des États-Unis essaie de forcer la main de ByteDance. L’ancien Président Donald Trump avait aussi tenté de contraindre TikTok à se vendre, mais sans succès, finalement. Les dernières menaces d’un bannissement total sur l’application sont, cependant, un bon moyen de mettre la pression sur le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, qui doit faire son premier témoignage devant le Congrès la semaine prochaine.