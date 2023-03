Les efforts de TikTok pour la confidentialité des données aux États-Unis auraient de nombreux défauts

Le projet Texas de TikTok pour protéger les données des Américains dans la tourmente. Un ancien employé affirme qu'il y a de nombreuses failles.

Les efforts de TikTok pour apaiser les craintes des États-Unis en ce qui concerne la confidentialité auraient de nombreux défauts. Un lanceur d’alerte auto-proclamé a informé The Washington Post que les plans de la société pour protéger les données des utilisateurs américains, le Projet Texas, ont de nombreux défauts. Cet ancien membre de l’équipe Confiance et Sécurité affirme que cette initiative à 1,5 milliard de dollars permettra toujours à TikTok d’avoir des relations avec la société parente de ByteDance Toutiao, une app d’actualité chinoise très populaire. Ce lien pourrait permettre à la Chine d’accéder aux données américaines. Une approche vraiment sécurisée nécessiterait de “repenser complètement” l’infrastructure du service, selon cet ancien employé.

Ce dernier explique aussi avoir rencontré les bureaux des Sénateurs Chuck Grassley et Mark Warner pour discuter de ces faiblesses. Des représentants de deux sénateurs ont admis que ces réunions avaient bien eu lieu.

Contacté sur le sujet, TikTok n’a fait aucune déclaration officielle. Des employés anonymes du géant social ont déclaré à The Post que ces allégations sont “infondées” et que le code Toutiao n’est qu’une “convention de nommage et une relique technique” qui ne lie pas l’application à la Chine. Ils sont aussi convaincus que la relocalisation des données américaines sur des serveurs Oracle entame sérieusement l’affirmation que Toutiao pourrait affecter les opérations américaines. Le lanceur d’alerte n’a été employé que pendant six mois, il aurait quitté son poste avant que le Projet Texas ne soit finalisé. Aussi n’a-t-il peut-être pas une vue d’ensemble.

TikTok a plusieurs fois refusé de coopérer avec le gouvernement chinois, et il n’y a aucune preuve connue du public que cela soit le cas. Douyin, l’application équivalente existant en Chine, dispose d’un contenu totalement séparé.

Le timing de cette soi-disant révélation n’est pas bon pour TikTok. La Chambre des Représentants et le Sénat pourraient aboutir à un bannissement pur et simple au niveau national de TikTok si leurs propositions de loi aboutissent et le PDG de l’entreprise, Shou Zi Chew, doit témoigner devant la Chambre le 23 mars pour répondre aux questions autour de la sécurité et de la sécurité des plus jeunes utilisateurs. Les politiques craignent que le gouvernement chinois puisse utiliser TikTok pour collecter des données sur les Américains et propager sa propagande, et ce nouveau rapport n’aide clairement pas les choses.