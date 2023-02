TikTok ouvre ses données aux chercheurs américains dans un effort de transparence

TikTok lance son API de recherche aux États-Unis. Voilà qui devrait permettre de donner un aperçu plus précis de l'utilisation de la plateforme.

TikTok a lancé son API de recherche et commencé à donner à davantage d’utilisateurs un accès à ses données, ceci dans le cadre de son “engagement continu envers la transparence et la responsabilité”, déclarait très solennellement le service de ByteDance. L’application d’hébergement de vidéos courtes testait son API depuis la fin de l’année dernière avec l’aide des membres de ses Conseils de Sécurité et de Contenu. Aujourd’hui, cette API est disponible aux chercheurs affiliés à des institutions académiques à but non lucratif aux États-Unis.

Les demandes soumises par les universités et chercheurs intéressés devront être approuvées par la division US Data Security (USDS), la nouvelle filiale de TikTok mise sur pied pour répondre aux obligations des organismes de sécurité nationale des États-Unis. Celles et ceux qui sont approuvés auront accès aux informations publiques des comptes et publications des utilisateurs de l’app, comme les détails que l’on peut trouver sur les profils, les commentaires, les likes et les favoris. L’API de TikTok pourrait donner aux chercheurs un aperçu de l’utilisation de la plateforme par la jeune génération et représenter une source d’information plus globale alternative. D’autres réseaux sociaux offrent déjà de telles API de recherche, mais dans le cas de Twitter, par exemple, il faudra bientôt payer pour en profiter.

Le service permettra de donner un aperçu plus en profondeur des données, à une période où l’entreprise tente désespérément de prouver qu’elle ne représente pas une menace pour la sécurité du pays. La société a passé des années à négocier avec le gouvernement américain, mais plusieurs États ont récemment interdit l’installation de l’application sur les smartphones du gouvernement et la menace d’un bannissement total dans le pays est toujours présente.