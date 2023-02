TikTok lance un nouveau programme de monétisation pour les créateurs aux États-Unis

TikTok lance son Programme pour la Création aux États-Unis, une nouvelle initiative qui doit faire mieux que le Fonds pour les Créateurs.

TikTok déploie actuellement un nouveau programme aux États-Unis pensé et conçu pour aider les créateurs de contenu à augmenter leurs revenus et “déverrouiller davantage d’opportunités”. Le Programme pour la Création repose sur des initiatives comme le Fonds pour les Créateurs. TikTok écrivait dans un post sur son blog avoir utilisé les retours de ses projets précédents pour concevoir ce nouveau programme.

Pour l’heure, les détails sont encore minces, mais TikTok explique que le Programme pour la Création ne fonctionne que sur invitation avant qu’il ne soit accessible à tous les créateurs éligibles aux États-Unis dans les mois à venir. Les participants doivent avoir au moins 18 ans ; avoir le nombre minimum d’abonnés et de vues sur leurs vidéos ; et avoir un compte ayant une bonne réputation. TikTok ne précise pas le nombre d’abonnés nécessaires, mais un rapport précédent laissait entendre un palier à 100 000 abonnés, soit bien plus que les 10 000 demandés pour le Fonds pour les Créateurs.

En plus de remplir ces critères purement chiffrés, TikTok explique que les utilisateurs doivent publier “du contenu original de grande qualité dépassant la minute” pour pouvoir prétendre à une rémunération via le Programme pour la Création. Et les créateurs pourront visualiser l’éligibilité d’une vidéo après une mise à jour du dashboard. Il sera aussi possible de voir les revenus estimés ainsi que les données de performances de chaque vidéo.

Une nouvelle initiative qui doit faire mieux que le Fonds pour les Créateurs

De nombreux créateurs ont décrié TikTok, avec certains affirmant avoir reçu des paiements de seulement quelques dollars pour des vidéos vues plusieurs millions de fois. Le Fonds TikTok pour les Créateurs fut dévoilé en 2020 avec un solde initial de 200 millions de dollars. Peu après, l’entreprise déclarait venir ainsi en aide à plusieurs centaines de milliers de créateurs avec plus de 2 milliards de fonds sur les trois prochaines années. TikTok n’a pas précisé le budget alloué pour ce nouveau Programme pour la Création, mais confirmait à TechCrunch qu’il “fournira un revenu moyen plus élevé pour les vidéos éligibles” grâce à cette nouvelle formule.

TikTok a commencé à déployer ce Programme pour la Création aux États-Unis après un premier test en France et au Brésil ces derniers mois. L’entreprise a d’autres projets en cours pour la monétisation, selon plusieurs rapports. Cela passe notamment par la possibilité pour les créateurs de placer des vidéos derrière un paywall.