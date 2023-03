TikTok va limiter automatiquement le temps d’écran pour les plus jeunes

TikTok introduit de nouvelles fonctionnalités pour protéger les jeunes utilisateurs : une limitation de temps d'écran active par défaut et de nouvelles options de contrôle parental.

TikTok introduit de nouveaux paramètres pensés et conçus pour réduire le temps d’écran passé par les plus jeunes utilisateurs dans l’application. Dans sa dernière mise à jour en date, l’entreprise explique qu’elle va désormais limiter les utilisateurs de 18 ans et moins à 60 minutes par jour. Et ce, par défaut.

TikTok introduit de nouvelles fonctionnalités pour protéger les jeunes utilisateurs

Avec cette modification, les adolescents pourront toujours contourner cette limitation quotidienne, évidemment, mais il faudra pour cela qu’ils entrent un mot de passe, “les obligeant à prendre une décision active pour étendre cette durée”, précise la société. Par ailleurs, si un adolescent décide de désactiver purement et simplement cette limitation quotidienne de temps d’écran, TikTok l’invitera encore à définir une limite si celui-ci vient à passer plus de 100 minutes dans l’application. Autrement dit, il s’agit d’inciter un peu plus à ralentir l’utilisation de l’app, sans obligation quelconque.

Une limitation de temps d’écran active par défaut et de nouvelles options de contrôle parental

L’entreprise ajoute aussi de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental via la fonctionnalité de “Connexion Famille”, qui permet aux parents de suivre l’activité TikTok de leurs enfants. Les parents pourront définir leur propre limite de temps d’écran et auront un tableau de bord offrant des statistiques détaillées concernant le temps dans l’app de leurs enfants, comme la fréquence d’ouverture de l’app, les périodes de la journée où ils consultent le plus, etc. Les parents peuvent aussi définir des plages horaires pour l’affichage des notifications de l’app à leurs enfants et choisir de filtrer les sujets qui ne doivent pas apparaître dans les fils “Pour vous”.

Cette mise à jour survient alors que les régulateurs des États-Unis ont repris leurs efforts visant à bannir totalement TikTok. En plus de ses craintes pour la sécurité nationale, le Congrès avait aussi critiqué l’entreprise parce qu’elle n’en fait pas suffisamment pour les plus jeunes utilisateurs.